Com lançamento do edital do 32º Arraiá da Capital, inscrições de juninas estão abertas

Já pode começar a preparar o figurino e ensaiar os passos de forró que o 32º Arraiá da Capital já se aproxima. Na última segunda-feira, 6, a Fundação Cultural de palmas publicou no Diário Oficial o edital que regulamenta os processos de inscrição, seleção, incentivo e premiação do concurso de Juninas. Na edição deste ano, a festa acontecerá de 18 a 24 de junho no estacionamento do Estádio Nilton Santos. A inscrição dos grupos juninos é gratuita e deverá ser realizada a partir desta terça-feira, 7, até o dia 15 de maio de 2024. Confira o edital completo, clicando aqui.

O Arraiá da Capital é a maior festa popular de Palmas. Promovido pela Fundação Cultural de Palmas (FCP), tem como principal atrativo o concurso de quadrilhas juninas. Sua realização tem como objetivo valorizar, apoiar e difundir a cultura regional. Todos os anos, grupos de diferentes regiões da cidade, formados por jovens de todas as idades, se unem para celebrar e dar vigor à cultura popular.

Para a realização da festa, a FCP concede a título de apoio cultural, recursos para as quadrilhas juninas, sendo R$ 85 mil para as juninas do grupo especial e R$ 55 mil para aquelas que compõem o grupo de acesso. Há ainda, a premiação para as vencedoras do concurso junino totalizando R$ 1.106.500,00 de investimento na economia criativa da Capital. “Esses recursos investidos no Arraiá da Capital movimentam uma cadeia econômica formada por lojistas, costureiras, figurinistas, compositores, coreógrafos, técnicos, dentre outros trabalhadores que se profissionalizam e entregam uma evento cada vez mais rico e belo”, ressalta o presidente da Fundação Cultural de Palmas (FCP), Giovanni Assis.

Inscrição

A inscrição é gratuita e deverá ser realizada pelo representante legal da Quadrilha Junina através do envio em arquivo digital em formato PDF de toda documentação, devendo está em um único arquivo, no período de 7 de maio a 15 de maio de 2024, no horário das 13 às 19 horas, para o e-mail [email protected].

Poderão se inscrever como representantes das juninas, pessoas jurídicas de direito privado, que tenham representação constituída, com ou sem fins lucrativos, com sede e foro em Palmas há pelo menos um ano. Este representante também deve apresentar expressamente em seus atos constitutivos a finalidade ou atividade de cunho artístico e/ou cultural compatível com a proposta do edital.

Calendário

• 18/06 – Evento-teste;

• 19/06 – Concurso de Rainhas;

• 20/06 – Concurso grupo comunidade;

• 21 a 23/06 – Concurso das Quadrilhas Juninas;

• 24/06 – Apuração e premiação do concurso junino.

Premiações

Serão concedidas as seguintes categorias: Melhores Quadrilhas Juninas do Grupo Especial, Grupo de Acesso e Grupo Comunidade;

Rainha, 1ª e 2ª Princesas do 31º Arraiá da Capital; Melhor Animador/Marcador; Melhor Casal de Reis; Melhor Casal de Noivos.

Os vencedores do Arraiá da Capital receberam os seguintes prêmios:

I. Grupo Especial:

1º lugar – Troféu + R$ 40.000,00;

2º lugar – Troféu + R$ 20.000,00;

3º lugar – Troféu + R$ 10.000,00;

4º lugar – Troféu + R$ 5.000,00;

5º lugar – Troféu + R$ 3.500,00;

II. Grupo de Acesso:

1º lugar – Troféu + R$ 15.000,00;

2º lugar – Troféu + R$ 10.000,00;

3º lugar – Troféu + R$ 5.000,00;

III. Grupo Comunidade:

1º lugar – Troféu + R$ 10.000,00;

2º lugar – Troféu + R$ 5.000,00;

3º lugar – Troféu + R$ 3.000,00;

IV. Rainha do Arraiá da Capital:

1º lugar – Faixa de Rainha + Troféu + R$ 10.000,00;

2º Lugar – Faixa de 1ª Princesa;

3º Lugar – Faixa de 2ª Princesa;

V. Melhor Animador/marcador:

1º lugar – Troféu + R$ 10.000,00;

VI. Melhor Casal de Noivos:

1º lugar – Troféu + R$ 7.500,00 para cada integrante;

VII. Melhor Casal de Reis: