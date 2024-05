Novo circuito do Cesamar recebe calçamento de intertravado e instalação de postes de iluminação

Os serviços de calçamento com intertravado e instalação de postes de iluminação estão avançando rapidamente no novo circuito do Parque Cesamar, em Palmas. Primeiramente, foi realizado o serviço de terraplanagem para nivelar o terreno, seguido pela concretagem da pista de ciclismo, trabalhos que tiveram início no ano passado. Com o fim do período chuvoso, as obras retomaram e atualmente estão concentradas na avenida localizada atrás da Feira da 304 Sul, contornando o Instituto Médico Legal (IML) e seguindo em direção à entrada do quartel da Guarda Metropolitana.

Tanto a ciclovia quanto a calçada percorrerão toda a parte externa do Parque Cesamar, totalizando seis quilômetros de extensão. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), o projeto do novo circuito incluirá seis estações de apoio e convivência equipadas com playground, academia, bebedouros, bicicletário, paisagismo, lixeiras, bancos e luminárias de LED, além de piso tátil. Cada estação fará homenagem à fauna local, incluindo iguana, jacaré, arara e capivara. Serão instalados ainda 384 postes e 404 luminárias ao longo do circuito.

O investimento total da obra é de R$ 5.013.704,11, com R$ 4,78 milhões provenientes de recursos do Ministério do Turismo e os outros R$ 227 mil custeados pelo Município. A previsão é que a obra seja concluída ainda neste ano. A empresa responsável pela execução é a Hikari Construções Ltda., vencedora do processo licitatório.