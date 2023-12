Prefeita Cinthia Ribeiro inaugura Caps infantojuvenil e saúde de Palmas avança com mais melhorias

A tarde desta quarta-feira, 6, está marcada na história de Palmas. A capital tocantinense passa a contar com uma unidade do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), que recebeu o nome do médico psiquiatra Dr. Emílio Fernandes Vasques Júnior, pioneiro na saúde mental na cidade. A prefeita Cinthia Ribeiro realizou a entrega oficial do novo equipamento de saúde, localizado na ACSU-SO 130 (1.301 Sul), e que atenderá crianças e adolescentes de 17 anos, 11 meses e 29 dias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes.

O CAPSi Dr. Emílio Fernandes Vasques Júnior contém 1.191 metros quadrados de área construída, com investimento de R$ 2.262.457,24, sendo R$ 800 mil provenientes de emenda parlamentar de iniciativa da ex-senadora Kátia Abreu, por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), e os demais de recursos próprios da Prefeitura de Palmas. Além disso, a compra do mobiliário, equipamentos e paisagismo contou com subsídio integral de mais de R$ 700 mil da gestão municipal.

A prefeita Cinthia Ribeiro destacou que toda a estrutura foi pensada em acolher os pacientes e também trazer conforto aos seus familiares. “O dia de hoje é motivo de muito orgulho. Não apenas para os profissionais de saúde, mas para todos os palmenses. Este espaço foi pensado com muito carinho e muito amor. É impossível não se emocionar quando falamos daquilo que temos de mais importante: a vida. Estou muito feliz em entregar esta obra, para mim, uma das mais importantes que já entregamos este ano. Tudo isso é resultado de impostos, bem aplicados e geridos com responsabilidade”, declarou Cinthia.

O horário de atendimento é das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, funcionando de portas abertas, como explica a secretária municipal da Saúde, Anna Crystina Mota. “O paciente será acolhido e passará por uma escuta qualificada e avaliação do quadro apresentado. A equipe verificará se a pessoa está enquadrada nos critérios de pacientes do CAPSi ou se é necessário encaminhamento para outras áreas”, detalha ao acrescentar que o CAPSi é uma conquista para toda a sociedade.

O local conta com recepção, espaço de convivência, banheiros adaptados, refeitório, farmácia, quartos para repouso e salas de atividades para realização de oficinas terapêuticas, acompanhamento psicológico, psiquiátrico e multiprofissional. Conta ainda com psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente social, psicopedagogo, educador físico, nutricionista, psiquiatra, pediatra, farmacêutico e artesão/arte terapeuta.

Homenagem

A unidade recebe o nome do psiquiatra Dr. Emílio Fernandes Vasques Júnior, que faleceu em 2020, vítima de complicações causadas pela covid-19. O médico era referência em psiquiatria no Estado do Tocantins. Ele iniciou os serviços na Gestão Municipal ainda em 1997 como contrato temporário e em agosto de 2000 assumiu como efetivo. Ele atuou por vários anos no CAPS II e no ambulatório de psiquiatria da Capital.

Familiares do Dr. Emílio Fernandes Vasques Júnior acompanharam a entrega e, emocionados, agradeceram o reconhecimento feito pela Prefeitura. “Ele abriu a saúde mental em Palmas e participou do crescimento da cidade, construindo uma história na vida de muitas pessoas. Conseguimos ver isso pelo carinho que a gente está recebendo, com toda a população, com todo mundo aqui, trazendo essa emoção. Então eu só tenho a agradecer a vocês pela presença, pela linda homenagem. O CAPSi vai ser importante na vida dessas crianças e adolescentes, dando oportunidade de mudar o destino delas”, enalteceu Camila Campitelli Fernandes, filha de Vasques Júnior.