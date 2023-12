Semus abre cadastramento de clínicas médico-veterinárias prestarem serviço de castração

A Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) anunciou a abertura de edital de credenciamento para estabelecimentos médico-veterinários interessados em oferecer serviços de esterilização cirúrgica (castração) de cães e gatos domésticos para o município. As empresas interessadas devem atentar para as diretrizes do edital publicado em 1º de dezembro, disponível neste link. O prazo de vigência deste edital é de 24 meses, com a possibilidade de prorrogação por igual período.

Qualquer pessoa jurídica pode participar do processo, desde que siga as diretrizes estabelecidas no edital e seus anexos. A iniciativa de expansão visa atender à crescente demanda por serviços de esterilização cirúrgica de animais de estimação no município, reforçando o compromisso da Semus em promover a saúde animal e contribuir para o controle populacional de cães e gatos.

A Semus busca, através deste edital, estabelecer parcerias sólidas com estabelecimentos que compartilhem do compromisso com a saúde pública e a promoção de práticas éticas na prestação de serviços veterinários. A expectativa é que a ampliação dos serviços de esterilização cirúrgica proporcione não apenas benefícios individuais aos animais, mas também contribua para a construção de uma comunidade mais consciente e responsável em relação ao cuidado com seus animais de estimação.

Texto: redação Semus

Edição: Secom