Agtur dá primeiros passos para a organização do Festival Gastronômico de Taquaruçu de 2024

A Agência Municipal de Turismo de Palmas (Agtur) já começou o passo a passo para a realização do 18° Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), com a publicação de duas portarias no Diário Oficial do Município (DOM), em 24 de abril e 6 de maio.

A Portaria Portaria N° 17/2024, divulgada no dia 24 de abril, institui a Comissão Especial responsável pela organização dos atos relativos ao Concurso do festival. Com três servidores escalados, a equipe deve realizar atividades como a elaboração e divulgação do edital para os competidores, deferir ou indeferir os requerimentos dos interessados em participar do Festival e deliberar sobre recursos e contrarrazões.

Já Portaria Portaria N° 18/2024, publicada na última quarta-feira, 6, institui uma comissão especial para a seleção dos jurados do concurso do FGT 2024. É de competência da comissão a elaboração do edital, inscrição, análise de documentos, acompanhamento e divulgação dos atos relativos à Seleção de Jurados do Concurso 18º FGT.

Festival Gastronômico de Taquaruçu

Em 2024 o FGT chega a sua 18° edição como o principal evento que celebra a culinária tocantinense e conta com premiações em dinheiro para os pratos favoritos escolhidos por jurados técnicos, de suas seis categorias, uma delas sendo novidade na edição do ano passado – Saúde e Bem-estar. Além de muita comida, o FGT conta ainda com shows regionais e nacionais ao vivo, além da presença de chefs renomados que apresentaram um quadro especial.