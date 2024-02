Mais Saúde leva serviços de saúde variados para população da Região Sul

Os moradores dos bairros Morada do Sol, Setor Sul, Bela Vista e Santa Fé, na região Sul de Palmas, foram beneficiados neste sábado, 3, com uma oportunidade de deixar a saúde em dia, através de uma iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) intitulada Mais Saúde. O evento, realizado na Escola Municipal Maria Rosa de Castro Sales, das 8h às 14h, proporcionou uma ampla gama de serviços, incluindo atendimento médico especializado, serviço odontológico, avaliação de hanseníase, vacinação e outras atividades voltadas para o bem-estar da população.

Desde as primeiras horas do evento, os moradores como o aposentado de 69 anos, Abdias Melo, já marcaram presença. Acompanhado por seu fiel companheiro, o simpático cãozinho Pantera, de 9 anos, Melo chegou cedo para garantir que a vacina antirrábica do seu pet estivesse em dia. “O evento está sendo bem tranquilo, não peguei fila, e gosto sempre de deixar o Pantera em dia com a vacina. O cartão dele está mais bonito que o meu”, relatou com bom humor.

A dona de casa Noemi Pereira de Souza, 53 anos, encontrou no Mais Saúde, segundo ela, uma oportunidade valiosa para cuidar da saúde não só a sua própria, mas também da sua mãe, Maria de Souza, de 86 anos. Juntas, puderam consultar médicos e encaminhar suas necessidades de saúde. “O cuidado e a atenção do médico foram notáveis. Conseguimos adiantar muitas pendências”, disse Noemi, destacando a eficiência do serviço municipal de saúde.

Para a auxiliar administrativa de 26 anos, Larissa Ferreira da Silva, o Mais Saúde representou a chance de atualizar as vacinas dos seus três filhos: Davi, 8 anos, Yasmin, 6 anos, e a pequena Isabela, de apenas 1 ano. “A comunicação sobre o evento pelo nosso grupo de WhatsApp da quadra despertou grande interesse. Foi um esforço coletivo mobilizar a família para aproveitar os serviços de saúde disponíveis”.

A secretária municipal da Saúde, Anna Crystina Mota, enfatizou que as ações visam garantir maior acesso aos serviços da Semus para os moradores de Palmas. Ela explicou que já foram realizadas outras grandes iniciativas como essa e que há planos de expandir ainda mais ao longo do ano. O objetivo principal é oferecer um leque de atendimentos, especializados, exames e procedimentos e diversas ações de prevenção, promoção a população em geral, em dias alternativos e nos seus bairros promovendo o acesso mais rápido e acolhedor a todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).