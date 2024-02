Prefeitura lança programação artística nacional do Capital da Fé

A Prefeitura de Palmas, por meio da Agência de Turismo (Agtur), lançou a programação oficial dos artistas nacionais que comporão o Capital da Fé 2024, entre artistas católicos e evangélicos, a programação é bem eclética dentro do círculo cristão. O Capital da Fé terá início nesta sexta-feira, 9, e seguirá até terça-feira, dia 13, na Vila Olímpica de Palmas ao lado do Estádio Nilton Santos.

O evento contará com três dias de louvor misto, de sexta, 9, a domingo, 11, um dia somente com música católica, segunda, 12, e um dia de música evangélica, terça, 13. Nomes como Padre Fábio de Melo, Aline Barros, Padre Antônio Maria, Cassiane, Sarah Farias, Rosa de Saron, Anderson Freire e Isadora Pompeo são alguns dos artistas que estão na programação. Uma grande variedade de artistas locais católicos e evangélicos completam a lista das apresentações e serão anunciados ao longo da semana.

Segundo o presidente da Agtur, Giovanni Assis, o evento foi pensado para atender toda a família. “Este ano o Capital da Fé vai vir com uma estrutura nunca antes vista, com o retorno dos dois palcos, sendo um católico e outro evangélico, e espaços instagramáveis e lounges, além dos túneis, para que as pessoas possam ir ao evento sem a preocupação com as chuvas típicas deste mês”, disse o gestor.

Estrutura

A estrutura do Capital da Fé 2024 já está em processo de montagem e contará com dois palcos, lounges, praça de alimentação contendo 20 barracas acompanhadas de mesas e cadeiras, espaço de vendas de artigos religiosos, espaço kids, e cobertura em forma de túneis, para maior conforto dos participantes. No evento, o público poderá conferir uma programação artística cristã com momentos de louvor e adoração.

Programação Geral

Sexta-feira, 9

20h30| Padre Antonio Maria (Católico Nacional)

22 horas| Sarah Beatriz (Evangélico Nacional)

23h30| Dunga (Católico Nacional)

1 hora| Cassiane (Evangélico Nacional)

Sábado, 10

20h30| Diego Fernandes (Católico Nacional)

22 horas| Sarah Farias (Evangélico Nacional)

23h30| Rosa de Saron (Católico Nacional)

1 hora| Isadora Pompeo (Evangélico Nacional)

Domingo, 11

20h30| Adriana Arydes (Católico Nacional)

22 horas| Aline Barros (Evangélico Nacional)

23h30| Thiago Brado (Nacional Evangélico)

1 hora| DJ PV (Evangélico Nacional)

Segunda, 12

21 horas| Colo de Deus (Católico Nacional)

21h45| Padre Fabio de Melo (Católico Nacional)

Terça-feira, 13

21 horas| Camila Barros – Louvor e Pregação (Evangélico Nacional)

21h45| Damares (Evangélico Nacional)

23h15| Anderson Freire (Evangélico Nacional)