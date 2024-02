Fundação Cultural de Palmas convoca novos proponentes e suplentes de editais da LPG

A Lei Paulo Gustavo em Palmas vai beneficiar mais sete proponentes no edital de audiovisual e três no edital de culturas e linguagens. A convocação dos novos beneficiados suplentes dos editais foi divulgada no Diário Oficial desta quarta-feira, 31, com a publicação da Portaria /GAB-P/FCP Nº. 004/2024, que também desclassifica proponentes que não cumpriram as regras dos editais. Os novos selecionados têm cinco dias úteis, a contar da publicação da portaria, para apresentar a documentação na Fundação Cultural de Palmas (FCP).

A secretária-executiva da FCP e membro da comissão da LPG, Euzeni Grinn, explica que os novos proponentes foram convocados em razão de investimentos feitos durante o processo de realização dos editais. “Enquanto o processo de realização dos editais aconteceu, os recursos recebidos do governo federal ficaram investidos e os juros dessa aplicação possibilitaram a convocação de novos beneficiários”, disse. Confira a convocação na Portaria disponível aqui.

LPG

Palmas recebeu R$ 3.063.318,57 em recursos da LPG. Este total foi dividido em três áreas: audiovisual (R$1.809.195,93), culturas e linguagens (R$ 883.154,74) e na manutenção e modernização da Sala Sinhozinho do Cine Cultura (R$ 370.967,88). Os editais foram lançados em outubro último e o resultado divulgado em dezembro de 2023, cumprindo assim o primeiro cronograma estipulado pelo governo federal para a execução da LPG.