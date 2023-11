Impup convida interessados em participar de oficinas sobre Plano Viário Estruturante

O Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas realizará nesta semana duas oficinas sobre o Plano Viário Estruturante das áreas passíveis de urbanização de Palmas. Serão dois encontros, o primeiro deles nesta terça-feira, 28, a partir das 8h30, no Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas (IVM), na Avenida Teotônio Segurado, Quadra ACSU-SE 60 (602 Sul). A segunda oficina será na próxima quarta-feira, 29, no mesmo horário e local. Ambas as oficinas ocorrerão no período da manhã e da tarde.

As oficinas são abertas a todos os interessados e as inscrições podem ser feitas no local. Esses encontros são parte do trabalho de consultoria, que resultará na elaboração de Plano Macroviário, com o desenho de vias de interligação de áreas em expansão com as ruas e avenidas já existentes na Capital. A empresa que conduz a consultoria é a Aria Empreendimentos Sustentáveis.

Crescimento planejado

O Plano Diretor Participativo (PDP) do Município de Palmas-TO, Lei Complementar Nº 400/2018, expandiu as áreas onde se podem surgir novos loteamentos e desmembramentos, modalidades de parcelamento do solo urbano. Nestas áreas também se verificam alguns parcelamentos anteriormente aprovados de maneira dispersa, sem conexão efetiva com a mancha urbana consolidada, bem como loteamentos e ocupações irregulares com características urbanas.

Neste sentido, sem um planejamento abrangente da articulação deste sistema viário, corre-se o risco de uma urbanização desarticulada, que dificulte a oferta futura de serviços públicos, o aproveitamento de potenciais logísticos e turísticos, a proteção ambiental e as adaptações que o território poderá sofrer na medida em que as tendências de parcelamento, uso e ocupação do solo se alterem. Outras questões importantes que serão planejadas dizem respeito aos prolongamentos das avenidas nas diferentes regiões da cidade, bem como a interface de acessos e passagens às rodovias.

“Embora parte destas áreas tenha interface direta com o sistema viário já consolidado, a ampla maioria se desenvolverá em localidades que não foram contempladas com estudos de vias estruturantes, planos de ocupação ou propostas de macroparcelamento”, disse o presidente do Impup, Lúcio Milhomem. Ele acrescentou que a intenção é dotar estas novas áreas de um dos atributos que considera marcante do plano básico da cidade – uma malha de vias que condiciona e estrutura a urbanização do município.