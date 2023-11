Prazo para conversão dos cupons encerra nesta quinta-feira, 30

Os interessados em participar do último sorteio de 2023 do Programa Nota Palmense Premiada devem converter seus créditos até o dia 30 de novembro, no site. O sorteio, que ocorrerá no dia 16 de dezembro, já conta com 9.422 cupons convertidos. O prêmio varia de R$ 10 mil para o 1° lugar e R$ 500 reais do segundo ao 31°.

O programa Nota Palmense Premiada gera créditos a cada nota fiscal emitida em Palmas referente a serviços contratados, com incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS). Para participar é necessário acessar o site e fazer o cadastro, todas as notas emitidas com o CPF do cidadão estarão disponíveis no sistema e caberá ao interessado apenas gerar o cupom.

Com os créditos gerados através da contagem de notas fiscais, os contribuintes podem ainda conseguir desconto de 10% para o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Sem atrasos

O contribuinte que fechar o ano em dia com a Prefeitura de Palmas, sem débito em atraso, garante um desconto de 10% no IPTU no ano seguinte a título de adimplência. Então, vale lembrar, que é importante o cidadão verificar a situação com a Gestão Municipal e tendo algum débito em atraso, pode aproveitar o Mutirão de Negociação Fiscal (Refis) que está em aberto e com atendimento on-line. Juntando os dois benefícios, o cidadão poderá ter 20% de desconto no IPTU em 2024.