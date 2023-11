App “Fale com a Ouvidoria” é apresentado à 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Colinas do Tocantins

Nesta sexta-feira, 17, o aplicativo “Fale com a Ouvidoria” foi apresentado às equipes da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Colinas do Tocantins, aos operadores da segurança pública e demais autoridades locais.Desenvolvido pela Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), o App visa o fortalecimento da comunicação entre a comunidade e a SSP, permitindo que o cidadão faça denúncias, reclamações, elogios e sugestões.

Durante o evento, o ouvidor Nelson Tavares ressaltou a importância da Polícia Civil do Tocantins estar informada sobre o aplicativo. “Nós desenvolvemos essa ferramenta para que todo cidadão possa se comunicar com a gente, seja para elogiar ou reclamar. O nosso objetivo é que essa comunicação melhore ainda mais o trabalho da nossa Polícia Civil, por isso é muito importante que todos saibam que o aplicativo existe e saibam também utilizá-lo”, frisou.

O delegado de polícia e subdiretor do Sistema Integrado de Operações (SIOP), Anderson Casé, esteve no evento representando o titular da SSP-TO, Wlademir Mota Oliveira, e motivou os colegas de classe, por meio de uma história pessoal, sobre a relevância do aplicativo. “Chegou a mim, por meio do aplicativo, um elogio sobre o meu trabalho. Fiquei muito feliz, porque isso motiva a gente a trabalhar e saber que estamos no caminho certo,” disse.

“Agradeço a Ouvidoria da SSP por ter trazido esse evento até a nossa regional. Acredito que esse aplicativo vem para nos ajudar tanto nas investigações, como também nas reclamações, sugestões e elogios, o que só fortalece a nossa classe e melhora o nosso trabalho”, enfatizou a titular da 4ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (4ª DEAMV) e delegada regional interina, a delegada Lorrany Almeida.

Desenvolvedor do aplicativo, o escrivão de Polícia Civil, Rodrigo Barbosa Rodrigues, explicou ao público presente, de forma didática, as diversas funcionalidades do aplicativo e destacou a eficiência e segurança da ferramenta com relação aos dados dos usuários. “Não é necessário cadastro no aplicativo. Inclusive as denúncias podem ser feitas anonimamente. Os administradores da plataforma não têm acesso a nenhum dado pessoal do usuário”, explicou.

A 3ª DRPC foi a sétima regional a receber a equipe da Ouvidoria da SSP-TO, que já passou por Gurupi (7ª DRPC), Paraíso (5ª DRPC), Porto Nacional (6ª DRPC), Araguaína (2ª DRPC), Araguatins (1ª DRPC) e Guaraí (4ª DRPC). A próxima e também última a ser apresentada ao App é a 8ª DRPC, em Dianópolis, no dia 1 de dezembro.

Presenças

Também estiveram presentes no evento o prefeito de Colinas do Tocantins, Josemar Carlos Casarin, a secretária adjunta da subseção OAB Colinas, Amanda Magalhães, o Comandante da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar, Ten. Cel. QOPM Paulo dos Santos Abadia Júnior, a representante do Ministério Público do Tocantins, Cristina Seuzer, e o vereador Augusto Agra.