Governo do Tocantins moderniza centro cirúrgico do Hospital Regional de Araguaína

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) entregou seis novas mesas cirúrgicas para o Hospital Regional de Araguaína (HRA), sendo quatro para utilização em procedimentos gerais e duas para cirurgias ortopédicas. Os equipamentos foram montados na última semana e já estão sendo utilizados. A primeira cirurgia realizada foi uma herniorrafia, procedimento de hérnia abdominal.

“As novas mesas cirúrgicas trouxeram mais segurança no manuseio, no conforto para o paciente e na renovação tecnológica, o que irá melhorar os nossos atendimentos”, afirmou a enfermeira supervisora do Centro Cirúrgico do HRA, Maria das Graças Amaral.

Além de cirurgias emergenciais, o HRA tem realizado este ano várias cirurgias eletivas, ou seja, as programadas e de fila de espera, como de ombro, plásticas e urológicas. Outros procedimentos devem ser realizados nos próximos dias.

O diretor administrativo do HRA, João dos Santos Alves, explicou que as mesas que existiam na Unidade Hospitalar estavam em estágio de depreciação. “As novas mesas vieram em momento oportuno, para dar melhor qualidade nos procedimentos cirúrgicos. Parabenizo a equipe SES pela aquisição destes equipamentos, um trabalho de renovação do nosso parque tecnológico, o que demonstra preocupação com a saúde da população”, informou o diretor.

Edição: Cláudia Peixoto

Revisão Textual: Marynne Juliate