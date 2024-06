Forró de Solange Almeida agitará a primeira noite do Arraiá da Capital 2024

Chegou uma das épocas mais esperadas pelo palmense. Na próxima quarta-feira, 19, a cantora Solange Almeida abrirá festança do 32º Arraiá da Capital. O evento, que segue até a segunda-feira, 24, contará ainda com shows da Cia do Calypso, Banda da Loirinha, Thiago Brava e Clayton e Romário, além dos cantores regionais Sabrina Fitipaldi, Moleca Sapeca, Clayton Farias, Marcos e D´Luca, Sabino Sá e Trio Bacana e DJ Mateus Peres, que se apresentarão no palco principal.

O arrasta-pé acontece todos os dias no Coreto do Forró, com a animação de forrozeiros tradicionais da Capital. Já na arena, o espetáculo fica por conta do Concurso de Juninas. Doze quadrilhas juninas irão concorrer nesta edição, sendo nove no Grupo Especial e três no Grupo de Acesso. A disputa é pelos seguintes prêmios: melhores quadrilhas Juninas do Grupo Especial e Grupo de Acesso; Rainha, 1ª e 2ª Princesas do 32º Arraiá da Capital; Melhor Animador/Marcador; Melhor Casal de Reis e Melhor Casal de Noivos.

Ao realizar o Arraiá da Capital, a Prefeitura de Palmas, através da Fundação Cultural de Palmas (FCP), além de valorizar e preservar a cultura popular, também investe na economia criativa que movimenta uma cadeia formada por lojistas, costureiras, figurinistas, compositores, coreógrafos, técnicos, dentre outros trabalhadores que se profissionalizam e entregam um evento cada vez mais rico e belo. É válido citar ainda os recursos que giram no comércio de comidas típicas na vila gastronômica do evento. Este ano, 31 empreendedores estarão na praça de alimentação do Arraiá.

“O Arraiá da Capital cresce e fica mais bonito a cada edição. Este ano o público vai poder reconhecer Palmas na cenografia, sem perder e a identidade regional das festas juninas que estão na nossa memória desde sempre. Serão, sem dúvida, cinco dias de um evento alegre, belo e seguro”, ressalta o presidente da FCP, Giovanni Assis. Confira abaixo a programação completa do evento:

Concurso de Juninas – a partir das 19 horas

19/06 – Concurso de Rainhas

– 20/06 – Arraiá da Comunidade

– 21 /06 – Concurso das Quadrilhas Juninas – Grupo de Acesso: Encanto Luar ;Pula Fogueira ; Fulô do Mandacaru

– Encanto Luar ;Pula Fogueira ; Fulô do Mandacaru 22/06 – Concurso das Quadrilhas Juninas – Grupo Especial: Cafundó do Brejo, Estrela do Sertão, Nação Junina, Explosão Amor Caipira, São João das Palmas

– Cafundó do Brejo, Estrela do Sertão, Nação Junina, Explosão Amor Caipira, São João das Palmas 23/06 – Concurso das Quadrilhas Juninas – Grupo Especial: Fogo na Cumbuca, Pizada da Butina, Matutos da Noite, Arrasta Pé do Liberdade

– Fogo na Cumbuca, Pizada da Butina, Matutos da Noite, Arrasta Pé do Liberdade 24/06 – Apuração e premiação do concurso juninas

Coreto do Forró – todos os dias a partir das 19h30

Programação do Palco Principal – 22h30