Em solenidade histórica, nova ponte de Porto Nacional que leva o nome de Prefeito Antônio Poincaré de Andrade, é entregue pelo Governo do Estado

A nova ponte sobre o Rio Tocantins em Porto Nacional, foi entregue a população com grande festa em cerimônia realizada nesta sexta-feira, 14, com a presença do governador Wanderlei Barbosa, do vice-governador, Laurez Moreira, da senadora Dorinha, bancada federal, bancada estadual, prefeitos de diversos municípios, secretários de Estado, e a comunidade em geral.

A ponte leva o nome do prefeito Antônio Poincaré de Andrade (in memorian). O evento, contou com churrasco a vontade e shows da artista Manu Bahtidão, da Banda Forró Sacode e artistas regionais para animar a todos os presentes neste momento histórico.

Em seu discurso, o governador Wanderlei Barbosa comemorou a inauguração ressaltando ser um momento histórico para o desenvolvimento do Tocantins. “Todos ganham com essa entrega, a população, os produtores, as indústrias, isso é sinônimo de progresso”, pontuou o governador.

A ponte

Com investimento de R$ 180 milhões do Estado via parceria com o Banco BRB de Brasília, a estrutura da nova ponte de Porto Nacional conta com um total de 1.488 metros, sendo 1.088 metros de extensão além dos encabeçamentos de 200 metros de cada lado.

Homenagem

Bastante emocionado, Antonio Andrade agradeceu em entrevista a homenagem feita a seu pai. “Essa homenagem é uma honra para todos nós, muito importante. Meu pai amava essa cidade de todo coração, trabalhou incansavelmente e isso nos orgulha demais. Receber uma homenagem tão especial como essa, é a prova maior de que ele fez história, e em nome de toda a família Andrade agradeço carinhosamente”, frisou o parlamentar.

O deputado ainda ressaltou que essa obra significa a certeza de avanços importantes para o Tocantins como um todo, e que impulsionará a economia de Porto Nacional da forma que a população almeja.

