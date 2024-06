Novos integrantes do Conselho Municipal da Igualdade Racial tomam posse

Foram empossados na tarde desta quinta-feira, 13, os conselheiros e conselheiras, titulares e suplentes, do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Palmas (Compir) para o biênio 2024-2026, no auditório do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI). O órgão que estava desativado desde 2017, tem entre outras atribuições, zelar pela formulação, coordenação, definição de diretrizes e articulação de políticas para a promoção da igualdade racial, com ênfase na população negra e indígena, afetada por discriminação racial e demais formas de intolerância; e combate à discriminação racial e étnica.

“Hoje, com muita alegria, retomamos a atuação do Compir em Palmas, com representantes do poder público e de entidades da sociedade civil organizada que atuam na área de promoção da igualdade racial e temos a certeza que farão história. É um conselho importantíssimo e sabemos que os empossados realizarão um excelente trabalho na defesa e construção de uma sociedade mais igualitária”, destacou a secretária municipal de Políticas Sociais e Igualdade Racial, Cleizenir dos Santos.

A cerimônia contou com a presença da secretária estadual dos Povos Indígenas, Narubia Werreria, que parabenizou a gestão municipal, ressaltando que “esse é um momento de resgate deste espaço de participação popular”. A gestora pontuou que a construção do país e das cidades deve ser feita “ouvindo os movimentos, pois é assim que a gente constrói as pontes de justiça social e destrói os muros do racismo”.

Presidência

Após a posse, ocorreu a primeira reunião ordinária do Compir para o biênio 2024-2026, tendo como pauta a eleição da mesa diretora e a definição do calendário das reuniões ordinárias do segundo semestre de 2024.

O secretário-executivo da Sempsir, Nélio Lopes, foi eleito pelos empossados para a presidência do Compir. “A nossa história, enquanto homem, negro e palmense tem sido marcada pela constante defesa dos direitos à igualdade e pelo enfrentamento do racismo, inclusive o estrutural. O Compir nos une e fortalece para fazer ecoar os anseios de todas as etnias, raças e credos na busca pela igualdade racial” destacou Lopes.

O Compir convidou entidades para participar ativamente com direito a voz das deliberações, dentre elas: Universidade Federal do Tocantins (UFT), Associação Amigos da África (AFA), Polícia Militar do Estado do Tocantins (PM/TO), Coletivo Enegrecer, Conselho Municipal das Associações de Moradores e Entidades Comunitárias de Palmas (Comam).

Foram eleitos e eleitas para compor a mesa diretora:

Presidente – Nélio Nogueira Lopes, representante da Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Igualdade Racial (Sempsir)

Vice-presidenta: Vanessa Sidi Xerente representante da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Amiga)

1ª Secretária: Deborah Cristina Pereira, representante da Secretaria Municipal de Saúde (Semus)

2ª Secretária: Maria Karoline Pereira de Sousa, representante da Rede Preta

A lista completa com todos os membros do Compir foi publicada no Diário Oficial do Município de Palmas Nº 3.474 no dia de 3 de junho de 2024 por meio do Decreto Nº 2.519.