Prefeitura detalha etapas do procedimento de posse para aprovados no Quadro Geral

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano (Seplad), divulgou na quarta-feira, 12, orientações detalhadas sobre os procedimentos necessários para a posse dos nomeados em cargos efetivos do Concurso do Quadro Geral. A medida é essencial para que os novos servidores iniciem suas funções de acordo com os prazos estabelecidos pela legislação municipal.

Documentação Necessária

Conforme a Instrução Normativa/Seplag Nº 002, de 31 de outubro de 2013, a documentação exigida pode ser acessada no seguinte endereço: Instrução Normativa.

Exames Médicos

Todos os nomeados devem passar por uma avaliação médica pericial, realizada pela Junta Médica Oficial do Município de Palmas. Esta avaliação é obrigatória e visa garantir a aptidão física e mental dos candidatos para o exercício de suas funções. Os exames serão realizados no Centro de Atendimento ao Servidor (CAS), mediante agendamento por este link: agendamento. No dia marcado, é necessário apresentar os exames médicos listados na Instrução Normativa mencionada.

Prazo para Posse

Os nomeados têm um prazo de 30 dias para tomar posse, a partir da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial do Município. O descumprimento desse prazo pode acarretar a perda do direito à vaga.

Local de Apresentação

A avaliação médica pericial e a posse ocorrerão no CAS, situado na Quadra ACSU 50 (502 Sul), Av. NS 2, 28 – Plano Diretor Sul, Palmas – TO, 77021-900, das 8 às 18 horas.

Informações Adicionais

Para esclarecer dúvidas e facilitar o processo, a Prefeitura disponibiliza um serviço de atendimento aos nomeados pelos telefones (63) 3212-7124, 3212-7132, e 3212-7108, ou pelos e-mails [email protected] e [email protected].

Boas-vindas

A Prefeitura de Palmas em breve dará boas-vindas aos novos servidores, destacando a importância do compromisso com o serviço público para o desenvolvimento do município. A posse é um marco significativo no início da carreira dos servidores, e a administração municipal se coloca à disposição para apoiar durante todo o processo.