Trabalhadores ambulantes são sorteados para o 32° Arraiá da Capital

Foram sorteados nesta quinta-feira, 13, no Centro de Convenções Arnoud Rodrigues, os responsáveis pela comercialização de produtos alimentícios na Vila Gastronômica do 32° Arraiá da Capital. Com mais de 150 inscritos para concorrer a 31 vagas de diferentes categorias, os sorteados precisarão passar ainda por uma qualificação de atendimento que será realizada na Casa do Empreendedor nesta sexta-feira, 14, às 14h.

Cristiane Rodrigues, empreendedora sorteada para a categoria sorvetes e açaí, irá participar pela primeira vez do Arraiá da Capital e fala sobre a expectativa para as vendas no evento. “Estou muito feliz por ter sido sorteada para participar, agora a expectativa é grande até porque lá o público é top. Podem esperar muitas delícias.”

As 31 vagas ofertadas são distribuídas entre os seguintes segmentos: açaí, sorvete e gelados; derivados do milho; comidas típicas; hambúrguer; carne na chapa; bolos, doces e tortas; cachorro-quente; batata frita; caldos; pipoca, churros e algodão doce; pastel; tapioca; food truck e doces típicos. As categorias que obtiveram mais concorrentes foram as de pastel, pipoca e churros, derivados do milho, food truck e comidas típicas.

O Arraial da Capital acontece de 19 a 24 de junho, no estacionamento do Estádio Nilton Santos.