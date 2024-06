Governo do Tocantins lança Temporada de Praia 2024 nesta sexta,7

No mês de julho, quando as águas dos rios que cortam o Estado começam a baixar, surgem as belíssimas praias formadas pelos bancos de areia que aparecem. Atraindo turistas, o período de temporada de praia movimenta toda a cadeia do turismo nas sete regiões turísticas do Tocantins. E, visando fomentar a economia dos municípios, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), lança oficialmente nesta sexta-feira, 7, às 9 horas, no auditório do Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, o projeto da Temporada de Praia 2024.

Durante o evento, será apresentado todo o material de comunicação visual que marcará a Temporada de Praia 2024. A programação contará ainda com palestra; lançamento do selo Praia Responsável, que consiste em reconhecer as praias que aderem aos protocolos de boas práticas; assinatura da Ordem de Serviço para realização do curso de formação para condutores de pesca esportiva.

“O governador Wanderlei Barbosa reconhece a importância da Temporada de Praia para os municípios tocantinenses. Nesse sentido, investe no desenvolvimento do turismo sustentável para atrair mais turistas e como forma de ampliar as oportunidades de geração de renda para a população”, considera o secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho.

Durante o período da Temporada de Praia 2024, técnicos da Setur estarão percorrendo os municípios para realizarem pesquisas sobre o perfil dos turistas e fluxo, movimentação financeira e diagnóstico, além do trabalho de fiscalização a respeito da aplicação dos recursos na infraestrutura das praias.

Parcerias

A Temporada de Praia 2024 é uma realização do Governo do Tocantins e conta com a parceria dos municípios; do Sistema S; Fecomércio; instituições de ensino como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFTO); BRK; Energisa; Marinha do Brasil; Sebrae; e Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE).

Balanço 2023

A Temporada de Praia de 2023 gerou aproximadamente 2 mil empregos diretos, além de uma movimentação financeira em torno de R$ 500 milhões, de acordo com as pesquisas de perfil do turista e de movimentação financeira, realizadas pela Setur em 18 praias do Tocantins.