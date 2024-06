Divulgado resultado do credenciamento para Coreto do Forró no Arraiá da Capital

A Fundação Cultural de Palmas (FCP) divulgou no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira,12, através da Portaria Nº 055/2024, o resultado do processo de credenciamento para apresentações no Coreto do Forró, espaço integrado ao 32º Arraiá da Capital. O Arraial da Capital acontece de 19 a 24 de junho, no estacionamento do Estádio Nilton Santos.

A portaria destaca os proponentes que atenderam aos critérios exigidos do edital. Conforme estipulado no item 9 do edital, os proponentes desclassificados terão um prazo de dois dias para interpor recursos contra o resultado. O período de recurso começa a partir da data de publicação do resultado.

O Coreto do Forró é uma das principais atrações do Arraiá da Capital, espaço tradicional que celebra a cultura e a música popular em Palmas. O local oferece visibilidade a artistas locais e regionais, promovendo a diversidade cultural e a tradição do forró.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Fundação Cultural de Palmas através do telefone (63) 3212-7300 ou dos e-mails [email protected] e [email protected].

Candidatos Aptos

Paulo Ferreira (Paulo Pedro Ferreira Barbosa Ltda)

Forró Mais (Jacqueline Galvão da Mota Passos)

Banda Prime (Danillo Barros Pereira)

Edi Ribeiro (Edileide Ribeiro da Silva)

Lenilton Lima (L L Q Nunes)

Augustinho do Acordeon (Instituto Social do Tocantins)

Fulô de Caju (Instituto Social do Tocantins)

Marcilon do Acordeon (Instituto Social do Tocantins)

Ricardo Jamaika (Instituto Social do Tocantins)

VL do Acordeon (Instituto Social do Tocantins)

Suplentes

Banda Nova Geração (Instituto Social do Tocantins) – 1º Suplente

Núbia Dourado (Tua Produtora) – 2º Suplente