Nota Palmense Premiada realiza sorteio de junho neste sábado, 15

Os contribuintes que converteram seus cupons até o dia 31 de maio estão automaticamente concorrendo ao sorteio de junho do Programa Nota Palmense Premiada, que será realizado neste sábado, 15. Neste mês de junho foram convertidos 10.070 cupons para o programa. A premiação disponibiliza para o primeiro sorteado R$10 mil e do 2º ao 31º contemplados R$ 500,00.

O programa gera créditos a cada nota fiscal emitida em Palmas referente a serviços contratados, com incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS). Por nota, são convertidos em créditos no programa 20% do valor do tributo recolhido por nota. Os créditos podem ser revertidos em desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou aquisição de cupons para participar dos sorteios mensais.

O prazo de recebimento do prêmio é de 90 dias, contados a partir do sorteio, mediante a apresentação de cópias dos documentos pessoais, cartão do banco e número de identificação do trabalhador (NIT). A documentação deverá ser encaminhada para a Diretoria de Gestão e Finanças, no e-mail [email protected] .

O próximo sorteio será realizado no dia 20 de julho e, até o momento, já foram convertidos um total de 2.771 cupons. Os interessados em participar têm até o dia 30 de junho para realizar a inscrição no programa, procedimento que pode ser feito no site da Nota Premiada. Ao informar os dados pessoais, todas as notas fiscais emitidas no CPF do cidadão aparecerão e o sistema contabilizará os créditos gerados. Se o contribuinte já for cadastrado, a conversão de créditos em cupons para o mês de julho tem o mesmo prazo.