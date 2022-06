Forças Auxiliares de Segurança recebem visita do general da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro

As Forças Auxiliares de Segurança em apoio ao Exército Brasileiro, compostas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO) e pela Polícia Militar (PM), receberam a visita do comandante da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, general Silva Neto. A visita ocorreu nesta terça-feira, 14, durante o período da manhã, quando a comitiva passou boa parte do tempo no Quartel do Comando Geral (QCG) do CBMTO e, em seguida, visitou as obras de construção da sede própria do QCG.

A visita também é chamada, tecnicamente, de Inspetoria-Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares (IGPM), e foi criada por meio de decreto-lei em 1967. As duas corporações militares são consideradas como reservas do Exército Brasileiro em casos de defesa territorial e conflito armado.

Desta forma, o general Silva Neto, acompanhado do coronel Eric Cardoso dos Santos, sub-inspetor do IGPM; coronel Fábio Carballo, chefe do IGPM; e o coronel Adenir Fernandes, comandante do 22° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, em Palmas, conheceu parte de toda a estrutura do Corpo de Bombeiros Militar.

Em reunião, o comandante-geral do CBMTO, coronel Carlos Eduardo de Souza Farias, relatou como é composta a corporação, o oficialato, a estrutura operacional, o efetivo, as armas, quais e quantos são os projetos em andamento, a exemplo dos Colégios Militares, Projeto Bombeiro Mirim, números de Batalhões e Companhias, além das participações em operações, como em Petrópolis – RJ, Recife – PE, nas enchentes em várias regiões do Tocantins, Operação Jalapão Mais Seguro e Operação Praia (em andamento).

“Os objetivos são estreitar os laços entre as corporações e mostrar a parceria que existe entre a força auxiliar do Corpo de Bombeiros Militar e o Exército Brasileiro, no intuito, também, de apresentar produtos que a Força Terrestre do Exército disponibiliza para as forças auxiliares e aumentar a integração que já é muito forte aqui no Tocantins”, destacou o general Silva Neto.

A inspeção terminou com a visita da comitiva à obra de construção da sede própria do QCG do Corpo de Bombeiros Militar, na Avenida JK, em Palmas. Os oficiais percorreram boa parte da estrutura, que é erguida pelo Governo do Tocantins em três pavimentos, com fachada envidraçada e que será o local dos serviços administrativos do Corpo de Bombeiros Militar.

“Saio muito satisfeito pelo que vi e pela integração que é muito forte, e que as corporações continuarão trilhando”, afirmou o general Silva Neto.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate