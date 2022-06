Governo do Tocantins celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue

Em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado todo dia 14 de junho, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou uma programação especial nas unidades da Hemorrede do Tocantins (Hemoto). As homenagens realizadas durante todo o dia tiveram como objetivos agradecer todos os doadores e despertar a população para o ato de doar.

“A população tocantinense é a nossa principal aliada na missão de salvar vidas. É um povo solidário que a gente sempre pode contar. Então, este ano, a Hemorrede se reuniu com parceiros para fazer da data um dia mais especial. Queremos homenagear todos os nossos doadores e parceiros que diariamente nos ajudam, pois sem eles nosso trabalho não atingiria nosso objetivo”, a superintendente interina da Hemoto, Heloína Oliveira.

Na Capital, com a presença do secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva, o Hemocentro Coordenador de Palmas (HCP) preparou um café da manhã especial, com a participação da banda de música da Polícia Militar do Tocantins (PM-TO), da promotora de Justiça, Araína D’Alessandro; do oficial do 22° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, capitão Frederico; e da equipe técnica da SES-TO, diretores e superintendentes.

“Para nós, é uma felicidade participar do evento, prestigiar e homenagear todos os doadores que, com amor, praticam esse gesto de solidariedade. Eu sou doador a mais de 10 anos e sei como é importante esse gesto que, para muitas pessoas, pode ser simples, mas é vital para quem está precisando de sangue”, destacou o secretário Afonso Piva.

O recruta Kayky Carvalho Rocha foi um dos 40 homens da Infantaria que compareceram ao HCP e realizou sua primeira doação. “É a primeira vez que eu faço uma doação de sangue. Sempre tive curiosidade e, como o Exército tem essa parceria com o Hemocentro, foi a oportunidade que tive de ver como funciona, achei muito tranquilo e com certeza vou doar novamente”, destacou.

A promotora de Justiça, Araína D’Alessandro, falou sobre a campanha que o Ministério Público Estadual (MPE-TO) tem em parceria com a Hemorrede. “A ideia nasceu da necessidade que vislumbramos, no final de 2020. Precisávamos retornar as cirurgias eletivas e vimos a dificuldade dos hemocentros com a queda nos estoques de sangue, sofrida em decorrência dessa pandemia, assim nasceu o projeto Parceiros pela Vida”, informou.

O capitão Frederico destacou que “temos trabalhado diversas campanhas de doação de sangue no Batalhão e não poderíamos deixar de estar presentes no Dia Mundial do Doador de Sangue. Todo o 22° Batalhão tem compromisso com essa causa”.

Programação

Além de Palmas, nas outras unidades da Hemorrede, foram oferecidos cafés da manhã para os doadores. As programações ocorreram em Araguaína, Porto Nacional e Gurupi. Em Augustinópolis, a Unidade de Coleta celebrará o Dia Mundial dos Doadores de Sangue no dia 24 de junho com um café da manhã.

