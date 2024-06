No Tocantins, empregos formais seguem com saldo positivo em 2024

Os empregos formais seguem com saldo positivo no Tocantins pelo quarto mês consecutivo em 2024, de acordo com dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Os número relativos ao Tocantins, compilados pela Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan), mostram que o saldo de emprego formal no Estado permanece positivo em abril, atingindo o resultado de 1.464 vagas formais. O número também é maior que no mês de abril de 2023, que foi de 921 vagas formais.

O acumulado do ano de 2024 chega a 6.161 vagas. O saldo de emprego formal acumulado de janeiro a dezembro em 2023 foi de 13.128 e em 2022 atingiu 14.609 vagas. A publicação detalhada pode ser conferida no site da Seplan, na aba Estatística, clicando aqui ou pelo link https://central.to.gov.br/download/379543.

“O objetivo da gestão do governador Wanderlei Barbosa é a melhoria da qualidade de vida dos tocantinenses e receber os resultados das pesquisas econômicas com dados positivos nos coloca no rumo do desenvolvimento. Assim, seguimos trabalhando para gerar mais oportunidades, atrair mais investimentos e ver o nosso Estado crescendo para toda a sua população”, afirmou o secretário de Estado do Planejamento e Orçamento, Sergislei de Moura.

Detalhamento

No Tocantins, as atividades relacionadas à área de Informação, Comunicação, Atividades Financeiras e Imobiliárias, Profissionais e Administrativas seguiram com maior saldo positivo no número de vagas no mês de abril (768), seguida do Comércio (315) e da Administração Pública (223).

Outro destaque nos dados da empregalidade, no Estado, é o de que o maior saldo positivo nas vagas de emprego está no grau de instrução de médio completo (1.295) e na faixa etária de 18 a 24 anos (705).

O salário médio real na admissão em abril de 2024 foi de R$ 1.794,26, maior que no mês anterior (R$ 1.765,17/março 2024), e maior que abril de 2023 (R$ 1.735,89).

Os 10 municípios com os maiores saldos positivos em abril de 2024 foram, respectivamente: Palmas (879), Araguaína (414), Paraíso (139), Araguatins (56), Dianópolis (51), Palmeiras do Tocantins (50), Gurupi (48), Tocantinópolis (40), Natividade (39) e Pedro Afonso (33).

Entenda

O Novo Caged é a geração das estatísticas do emprego formal por meio de informações captadas dos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web e divulgadas pelo Ministério do Trabalho.