Após conclusão de reforma, Resolve Palmas de Taquaralto será reinaugurado

Nesta sexta-feira, 14, a prefeita Cinthia Ribeiro fará a entrega da revitalização do Resolve Palmas Sul. O prédio tem uma área de 1.700 m², foi submetido a uma ampla reforma e contou ainda com a aquisição de novos computadores para modernizar o atendimento ao público. O evento será realizado a partir das 16 horas, na sede do Resolve Palmas Sul, localizado Quadra 31, Rua 11, Lotes 1 -18, Taquaralto, no Antigo Shopping da Cidadania.

A reforma da unidade da região Sul teve um investimento de R$ 1.087.137,56. Dentre as melhorias, foram realizados reparos estruturais como a troca do telhado, correção de infiltrações, pintura interna e externa. O órgão também recebeu novos equipamentos, o que resulta em mais conforto e qualidade no atendimento aos usuários.

O local, que conta com diversos serviços para o cidadão, agora passará a oferecer também atendimento da Casa do Empreendedor e do Banco do Povo que vão beneficiar os empresários e empreendedores da região Sul. Além disso, haverá serviços da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e atendimento da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Na ocasião, serão assinados termos de cooperação com os novos parceiros.