Deputado Federal Antonio Andrade se solidariza com as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Em meio à tragédia das enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul, o Deputado Antonio Andrade posicionou-se nesta quarta, 8, na Câmara Federal, como um aliado das comunidades atingidas, expressando sua solidariedade e apoio durante este período desafiador.

Com as fortes chuvas que provocaram inundações em diversas regiões do estado, milhares de pessoas encontram-se desabrigadas e enfrentam condições adversas. Em resposta a essa situação, o parlamentar expressou suas condolências às vítimas.

“Os relatos angustiantes que estamos vendo ecoam em nossos corações, enquanto nos esforçamos para compreender a magnitude dessa tragédia. A perda de vidas humanas, a destruição de lares e a desolação que varreu a terra são lembranças dolorosas de nossa fragilidade diante das forças implacáveis da natureza”, disse o Deputado.

Além das palavras de apoio, Antonio Andrade destacou o belo trabalho que a população de Porto Nacional vem fazendo para arrecadar doações e também o trabalho do Governo do Tocantins.

“Na minha cidade de Porto Nacional, estamos muito solidários com a causa. O povo portuense está arrecadando muitas doações, entre alimentos, roupas e remédios. Também quero ressaltar o grande trabalho do Governo do Estado na pessoa do governador Wanderlei Barbosa e da primeira-dama Karine. Todos nós estamos empenhados em levar donativos para o Sul”, ressaltou Andrade.

O deputado finalizou o discurso afirmando que, com o país unido com a causa, o Estado do Rio Grande do Sul irá superar essa tragédia. “Que a luz da esperança ilumine o caminho daqueles que sofrem, e que juntos possamos superar esta tragédia e emergir ainda mais fortes como uma nação unida. Peço a Deus que derrame graças e bênçãos sobre o Rio Grande do Sul e o Brasil.”

