Antonio Andrade apoia 2° edição do Tucuna Porto, maior evento de Pesca Esportiva do Tocantins que acontece nos dias 10 e 11 de maio em Porto Nacional

A Prainha da Orla de Porto Nacional sediará a 2° edição do Torneio de Pesca Esportiva Tucuna Porto. O evento, idealizado por Valber Albuquerque, Luiz Neiva e Carlos Ernesto, é o maior do estado na categoria, e um dos mais importantes na região norte do país.

Conforme Valber Albuquerque, com 161 equipes inscritas e mais de 500 participantes, a expectativa é que cerca de 10.000 pessoas prestigiem o evento.

O torneio, com programação musical, sorteios de prêmios e praça de alimentação, esse ano se engaja na arrecadação de alimentos para serem destinados às milhares de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A orientação é de que cada pessoa presente faça a doação de 1kg de alimento não perecível.

Reconhecendo as potencialidades turísticas de Porto Nacional, o deputado federal, Antonio Andrade, mais uma vez apoia a realização do Tucuna Porto, viabilizando em conjunto com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo do Tocantins, e o pré-candidato à prefeito de Ipueiras, Neto Ayres, a realização do mega show do artista Thullio Milionário durante o evento.

Sobre o evento, Antonio Andrade destacou: “A pesca esportiva é uma atividade de lazer que se tornou amplamente popular em todo o país, e o Estado do Tocantins, em especial Porto Nacional, tem um enorme potencial para a prática da modalidade. Esse evento é importante em muitos aspectos, além de ser divertido, tem um impacto significativo na economia do município. Por essa razão, apoio essa iniciativa, Porto Nacional tem turismo, e precisamos valorizar toda a potencialidade que a cidade oferece”, finalizou o parlamentar portuense.

Programação musical

No dia 10 as atrações musicais serão: Adriano Araújo e Pagode Vip Moral. Já no sábado 11, se apresentam: Paulo Freire e Luciano, Motorzinho do Teclados, e para fechar com chave de ouro, Thullio Milionário.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade