Antonio Andrade participa de abertura oficial da 24° edição da Agrotins, que esse ano traz o tema Bioeconomia

Organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), e parceiros, a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2024) que acontece no Parque Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, na rodovia TO-050, prevê a movimentação de cerca de R$ 3 bilhões em negócios, até o encerramento no dia 18 de maio.

A cerimônia de abertura, que contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa, aconteceu nesta quarta-feira, 15, e reuniu autoridades e milhares de pessoas prestigiando o evento.

O deputado federal Antonio Andrade, esteve presente e falou sobre a importância da realização da feira para o impulsionamento do agronegócio tocantinense.

“Essa é certamente a edição mais grandiosa que já aconteceu. Tudo está muito bem organizado, o espaço é amplo, os expositores trouxeram novidades muito interessantes para o ramo do agronegócio, com foco na inovação tecnológica. Uma oportunidade única de multiplicação de conhecimentos. Nosso Estado tem um potencial gigante para o agronegócio, e a Agrotins evidencia o sucesso do agro do nosso Estado, além de fomentar a geração de renda e novos negócios”, concluiu o parlamentar.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade