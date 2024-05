Deputado Antonio Andrade participa da divulgação dos resultados do Novo PAC Seleções Cidades

O deputado federal Antonio Andrade (Republicanos-TO) participou nesta quarta-feira, 8 de maio, no Palácio do Planalto, da divulgação dos resultados do Novo PAC Seleções Cidades. Com R$ 18 bilhões em investimento – 50% dos recursos do PAC Seleções são de FGTS –, a seleção compreende dois eixos e cinco modalidades.

No eixo Água para Todos, está inserida a modalidade Abastecimento de água rural. Já o eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes abrange contenção de encostas, renovação de frota, urbanização de favelas e regularização fundiária.

Neste Novo PAC Seleções, os focos foram às áreas urbanas e regiões metropolitanas, já que os projetos selecionados estão dedicados a resolver problemas urbanos. Há projetos de renovação de frotas de ônibus elétricos; regularização fundiária urbana; obras de encostas; Periferia Viva (obras em favelas integradas ao espaço local); e abastecimento de água em áreas rurais. Todos os estados foram contemplados.

As seleções priorizaram a melhoria na qualidade de vida no campo e nas cidades, tornando-os mais aptos a superar cenários adversos da emergência climática e oferecer melhores condições de vida para a população, contribuindo para a redução das desigualdades regionais.

Andrade ressaltou a importância de continuar trabalhando em parceria com o governo federal e demais entidades para garantir que o Tocantins continue a receber recursos e apoio necessário para avançar. “O programa do PAC é fundamental para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado, promovendo investimentos em infraestrutura, educação, saúde e outras áreas vitais para o progresso do Tocantins.”

Tocantins

O Tocantins receberá investimentos do Governo Federal para realizar 138 obras, que irão melhorar o acesso a serviços de saúde, educação, esporte e cultura. Os benefícios alcançarão mais de 1,2 milhão de tocantinenses.

Para a educação tocantinense, foram autorizados recursos a serem destinados à construção de 20 creches e escolas de educação infantil, 23 escolas de tempo integral, bem como para a aquisição de 40 ônibus escolares. Na área da saúde, o Estado receberá investimentos para a construção de 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 5 Unidades Odontológicas Móveis, 2 Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Policlínica, Centro de Parto Normal, Oficina Ortopédica; e aquisição de 15 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na área de infraestrutura, o Tocantins receberá recursos para 2 Espaços Esportivos Comunitários; 2 projetos de Arquitetura e Engenharia de Patrimônio; e 2 centros culturais, chamados de CEUs da Cultura.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade, com informações gov.br