Atuação parlamentar melhora infraestrutura da Agrotins

Em mais de 20 anos de existência, a Feira Agropecuária do Tocantins (Agrotins) acumulou experiências no setor do agronegócio e se tornou o maior evento agrotecnológico da região norte do país. O balanço de 2023 comprovou a dimensão do evento, que recebeu 196 mil pessoas e movimentou R$ 2,95 bilhões em negócios nos mais diversos segmentos de produtos e serviços da área da agricultura, pecuária e piscicultura.

Parceira do evento, a Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) tem atuado de forma institucional para melhorar a infraestrutura do Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, espaço onde acontece a Agrotins.

O secretário da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, destacou que a Feira Agropecuária do Tocantins é um dos poucos eventos, dentre diversos similares que ocorre em todo o Brasil, que é organizado pelo próprio Governo do Estado e não pela iniciativa privada.

“A gente [Governo] organiza e a iniciativa privada traz a grande parte das novidades, das tecnologias e dos serviços que são colocados à disposição do produtor e da produtora tocantinense. E o Governo do Tocantins consegue fazer esse investimento porque tem um orçamento autorizado pela Assembleia Legislativa, que avalia e vê a importância que tem em investir neste projeto”, frisa.

O secretário considera fundamental a atuação dos parlamentares não só na viabilização da Agrotins, mas também na participação dos debates realizados durante o evento, sobre temas fundiários, ambientais e demais assuntos que impactam no desenvolvimento das diversas cadeias produtivas no Tocantins. “Nosso reconhecimento da importância da Assembleia em sempre dar condições para que o Governo possa executar esse projeto tão esperado todos os anos”, disse Café.

Requerimentos

A deputada Vanda Monteiro (UB) lidera a apresentação de requerimentos aprovados nos últimos três anos, referentes aos pedidos para cascalhamento e patrolamento das vias vicinais da Vila Agrotins; pavimentação asfáltica ou bloquetamento das ruas do Parque Agrotecnológico; e duplicação e pavimentação da avenida que liga o Jardim Taquari ao local do evento.

O tema também foi alvo de pelo menos dois requerimentos apresentados pela deputada Janad Valcari (PL) em 2023, com pedidos para que sejam providenciadas a arborização da Vila Agrotins e a infraestrutura necessária para viabilizar a oferta gratuita de internet com qualidade para os participantes do evento.

A Secretaria de Agricultura e Pecuária do Tocantins (Seagro), informou nesta segunda-feira, 22, que o Parque Agortecnológico já conta com arborização. Informou, ainda, que o Governo do Tocantins providenciou a pavimentação das principais ruas e avenidas do Parque, que já está em andamento. Além disso, estão sendo realizados estudos de implementação da infraestrutura necessária para ofertar internet gratuita aos participantes.

Já em relação à duplicação e pavimentação da avenida que liga o Jardim Taquari ao Parque Agrotecnológico Mauro Medanha, a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura do Tocantins (Ageto), informou que o serviço está programado, mas ainda não tem previsão para publicação da Ordem de Serviço.

Agrotins 2024

Este ano, a Agrotins será realizada de 14 a 18 de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agronômo Mauro Medanha, com ênfase no tema “Bioeconomia”. O Governo do Tocantins está mobilizando 900 expositores os quais se concentrarão principalmente em oferecer abordagens destinadas a impulsionar a produção agrícola de maneira sustentável.

O objetivo é ampliar a participação de produtores e comunidades nos arranjos econômicos relacionados à bioeconomia, com especial atenção para estratégias que promovam e mantenham a sustentabilidade em diversos contextos.