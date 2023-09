Com apoio do deputado federal Antonio Andrade, estudantes do Instituto Federal do Tocantins irão participar de evento de robótica em Salvador

Com vistas a contribuir com o desenvolvimento do aprendizado de estudantes portuenses, o deputado federal, Antonio Andrade (Republicanos), irá custear 2 passagens aéreas de ida e volta para que alunos do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), que integram o Grupo de Estudos e Pesquisas em Robótica do campus, participem de evento de robótica que acontecerá em Salvador na Bahia.

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Robótica do campus Porto Nacional do IFTO (Spartron Robótica) desenvolve nesta unidade trabalhos de ensino, pesquisa e extensão em robótica e inteligência artificial. O grupo foi fundado em 2017, e desde então, soma mais de 15 trabalhos publicados em anais de eventos, congressos, mostras, revistas científicas e livros.

Antonio Andrade, destacou que Porto Nacional possui grande vocação para a área tecnológica. “Compreendo totalmente a importância de se investir em ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento não apenas de Porto Nacional, mas de todo o Tocantins, pois precisamos criar soluções inteligentes para o futuro. Tendo em vista que são mecanismos importantes para estarmos à frente das transformações mundiais, sou muito favorável ao incentivo e fomento da inovação nas escolas, institutos e universidades”, explicou.

“Investir nos nossos jovens é criar um ambiente propício para que a inclusão social de fato aconteça. Enquanto representante do povo, ressalto que os estudantes sempre contarão com meu total apoio”, enfatizou o parlamentar.

