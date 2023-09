Prefeita Cinthia Ribeiro e governador Wanderlei Barbosa acompanham plenária e apontam prioridades para Palmas

Palmas, a capital do Tocantins, foi palco da última Consulta Pública para elaboração do PPA 2024/2027 do estado. A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, acompanhou a abertura da plenária e falou da importância deste evento para elaboração e execução de políticas públicas e eficientes que atendam aos anseios da sociedade. “Nós, gestores, fomos eleitos para atendermos as demandas da população de forma responsável e coerente, presando pelo bem-estar de cada cidadão. Um bom gestor, é, sobretudo, um bom ouvinte.” O evento aconteceu nesta sexta-feira, 15, no Colégio Militar Senador Antônio Luiz Maya.

Na ocasião, a prefeita falou da expectativa da revisão do PPA de Palmas e do desejo da criação da Secretaria Municipal da Mulher. “Peço, de forma muito especial, que neste PPA do Tocantins sejam contempladas ações voltadas para as mulheres, mães de família que, muitas vezes, só precisam de uma oportunidade” A chefe do executivo elogiou o trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado nesta área e destacou parceria, “somos parceiros não só no papel, mas, na prática,” destacou.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, também falou em parceria e destacou a importância da execução de obras estruturantes e de projetos inovadores que fomentem a economia e, consequentemente, a qualidade de vida dos tocantinenses. Entre os projetos para a Capital, ele citou a duplicação das estradas de acesso à cidade, bem como da ponte que liga Palmas a Luzimangues, da construção de um parque tecnológico, da cidade do automóvel, entre outros. “Palmas é uma cidade em que devemos trabalhar, cada vez mais, em parceria com a prefeitura,” reforçou o governador.

As consultas tiveram início em abril de 2023 e neste período pessoas dos 139 municípios do Tocantins foram ouvidas. Os encontros foram divididos por macro regiões. A plenária de Palmas reuniu representantes de Miracema, Miranorte, Tocantínia, Lajeado, Aparecida do Rio Negro, Porto Nacional, Monte do Carmo, Brejinho de Nazaré, Ipueiras, Silvanópolis e Santa Rosa do Tocantins.

No início do evento, o secretário destadual do Planejamento e Orçamento, Sergislei Silva de Moura, deu boas-vindas a população e apresentou as sete temáticas que estavam em pauta durante a audiência. São elas: Segurança, Assistência Social e Cidadania; Desenvolvimento Produtivo, Economia Criativa, Emprego e Renda; Gestão Pública e Governança; Meio ambiente e Mudanças Climáticas; Saúde e Bem-estar; Educação, Ciência, Tecnologia & Inovação; e Infraestrutura Econômica e Urbana. “Eu estou muito feliz em ver este local lotado. Hoje concluímos nossas consultas para elaboração do PPA, esta foi uma excelente oportunidade para a população apresentar suas prioridades,” comemorou o secretário.

O evento contou com um público expressivo da sociedade civil organizada, movimentos sindicais e autoridades. Os secretários municipais de Palmas participaram deste importante momento.