Comissão Técnica do concurso da Assembleia realiza primeira reunião

A Comissão Técnica responsável pelas atividades do próximo concurso Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), composta por servidores, reuniu-se na manhã desta terça-feira, 19, na sala da Presidência, com os deputados que compõem a Comissão Executiva do certame.

No primeiro encontro, após o anúncio do concurso no último dia 13, a Comissão Técnica apresentou propostas para cada fase do concurso, como a data do lançamento do edital (prevista para o início de outubro) e para aplicação das provas (entre 15 a 20 de dezembro/2023).

Também foi proposto que as provas sejam realizadas em pelo menos oito cidades polo do Tocantins (norte a sul), a fim de facilitar o acesso dos candidatos de todo o Estado.

Foi anunciado, ainda, que os 107 aprovados deverão tomar posse no primeiro semestre de 2024. A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogada por mais dois, período em que outros classificados poderão ser chamados, conforme a necessidade de vagas e orçamento financeiro desta Casa de Leis.

O presidente da Assembleia e da Comissão Executiva, Amélio Cayres (Republicanos), determinou aos integrantes da Comissão Técnica rigor no trâmite legal do certame, a fim de evitar qualquer tipo de questionamento quanto à sua lisura em todas as fases do processo.

Organização

Comissão Executiva: Amélio Cayres (Republicanos) presidente; Vilmar de Oliveira (SD), primeiro secretário e a deputada Professora Janad Valcari (PL), segunda secretária.

Comissão Técnica: Antônio Lopes Braga Júnior, Diretor de Área Administrativa (Dirad); Alcir Raineri Filho, Procurador-Geral; Irisfran de Sousa Pereira, Diretor Geral (DIREG) e Regismarques Soares Camarço, Diretor de Pessoal (Dipes).