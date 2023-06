Cinthia Ribeiro assina decreto de concessão de área para construção de casa de apoio

Matéria: Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Palmas

Durante a cerimônia de posse de líderes da maçonaria, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, assinou na noite deste sábado, 17, um Decreto e Termo Administrativo com o objetivo de conceder à Grande Oriente do Brasil/Tocantins, o direito real de uso de uma área que abrigará o Projeto Casa do Maçom.

Após parabenizar a nova diretoria, a prefeita falou da experiência de participar pela primeira vez de um evento em um templo maçônico. “Estou muito feliz, e duplamente honrada, em poder participar desta cerimônia e em atender a esta importante demanda da instituição. Acredito no projeto que em breve será edificado próximo ao Hospital do Amor e sei que quem passar por essa casa de apoio, certamente receberá muito cuidado e amor”, destacou.

O grão-mestre do Grande Oriente do Brasil/Tocantins, José Maria Texeira, empossado durante a cerimônia, agradeceu a inciativa e a sensibilidade da chefe do Executivo municipal. “Nossos corações estão em júbilo com esta notícia. Nós já temos casa de maçons espalhadas por vários estados brasileiros. Este gesto não alcança apenas os maçons, mas toda a sociedade do Tocantins e estados vizinhos.”

Na ocasião também foram tomaram posse as novas componentes da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, que tem como presidente Silvana Texeira.

Participaram do evento os deputados estaduais, Eduardo Mantoan e Jorge Frederico.

Decreto

A concessão do imóvel APM 20-C, da Quadra ARSO 111, Alameda 24, com área de 1.999,91m² terá concessão de 20 anos para a realização do Projeto Casa do Maçom.

O decreto está respaldado na Lei Complementar Municipal nº 84, de 13 de maio de 2004, que institui a colaboração de interesse público às Entidades e/ou Instituições de cunho comunitário, cultural, filantrópico, esportivo e religioso.

Projeto Casa do Maçom

A iniciativa tem como premissa assistir e amparar pacientes e familiares em suas necessidades de acolhimento e bem-estar social, enquanto perdurar o tratamento de saúde no Hospital de Amor em Palmas.