Em Palmas, governador Wanderlei Barbosa abre os Jogos dos Servidores e enaltece a importância do esporte no Estado

Os Jogos dos Servidores, competição promovida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude, teve início oficialmente, neste sábado, 17. A abertura do evento foi realizada pelo governador Wanderlei Barbosa e ocorreu na Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso, em Palmas.

Nesta etapa inicial, sediada na regional de Palmas, foram iniciadas as modalidades esportivas de futsal, futebol society, vôlei de praia, voleibol e futevôlei. O evento reúne não apenas os servidores estaduais, mas também municipais, federais, além dos servidores das Câmaras Municipais, Assembleia Legislativa e Instituições Públicas Financeiras, bem como entidades parceiras.

Durante a cerimônia de abertura, Wanderlei Barbosa destacou a importância dos Jogos dos Servidores como uma oportunidade para a promoção da saúde, integração e confraternização entre os servidores públicos. “Desejo boas vindas aos atletas que aqui estão. Um evento como esse é de grande importância para o nosso efetivo público, pois aqui promovemos saúde, bem estar, interação social e fomentamos ainda o esporte no nosso Estado”, ressaltou o Governador.

Com um alcance abrangente, a competição dos Jogos dos Servidores envolve diversos municípios do Tocantins. Além de Palmas, também serão realizadas etapas em outras cidades, por meio das Regionais de Gurupi e Araguaína, ambas com inscrições abertas. Até o momento, mais de 3 mil pessoas já se inscreveram para participar das atividades esportivas.

O secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Elenil da Penha, também enfatizou o papel da competição na promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos servidores públicos. “Os Jogos dos Servidores são uma excelente oportunidade para que os servidores possam mostrar suas habilidades esportivas, fortalecer laços de amizade e promover a saúde física e mental”, afirmou o secretário.

Os competidores, representantes dos diversos setores da administração pública, demonstraram entusiasmo em participar dos Jogos dos Servidores. Eduardo Cadore é subtenente do Corpo de Bombeiros do Tocantins e competidor na modalidade de futsal. Ele ressaltou a importância do evento para a integração entre os colegas de trabalho. “os Jogos dos Servidores é uma grande oportunidade de interagir com os outros órgãos, com os outros atletas pra dar uma quebrada na rotina do trabalho que exige bastante da gente”, comentou Cadore.

A expectativa para as próximas etapas da competição é alta, com a Regional de Gurupi e a Regional de Araguaína se preparando para receber os participantes. A organização ainda incentiva os servidores interessados a se inscreverem e vivenciarem a experiência esportiva nos Jogos dos Servidores.

Edição: Thâmara Cruvinel