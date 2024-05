Sessões da Assembleia são transmitidas em Libras

As sessões plenárias e reuniões das Comissões agora estão sendo transmitidas em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A primeira transmissão, com tradução simultânea, ocorreu na Sessão Solene em homenagem ao Dia do Evangélico do Estado do Tocantins, realizada nesta quinta-feira, 25.

A tradução das sessões foi uma determinação do presidente da Casa de Leis, Amélio Cayres (Republicanos), atendendo ao pedido do deputado Leo Barbosa (Republicanos), com o objetivo de proporcionar acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva por meio da TV Assembleia.

O autor da solicitação expressou gratidão a Cayres e defendeu o acesso universal às discussões e votações realizadas no Parlamento tocantinense. “Este é mais um passo crucial para a inclusão pela Assembleia. Através da Libras, estamos possibilitando a milhares de tocantinenses acompanharem e compreenderem as atividades desenvolvidas pela Casa. Estou muito satisfeito com o atendimento desta solicitação e agradeço ao presidente Amélio Cayres, que também reconheceu a importância da linguagem de sinais em nossas transmissões”, afirmou.

Presencial

As traduções presenciais em Libras já vinham acontecendo desde o início do ano passado, também por determinação do presidente, a pedido da deputada Professora Janad Valcari (PL).

Concurso

Consciente da importância da (Libras) para a interação das pessoas surdas na sociedade, Amélio Cayres determinou também a inclusão de duas vagas para tradutores de Libras no atual concurso da Assembleia.