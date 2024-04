Antonio Andrade participa de Caminhada de Conscientização do Autismo em Porto Nacional

O evento organizado pela Associação Coração Autista e parceiros, atraiu pais, amigos, profissionais da área da saúde e simpatizantes da causa

O deputado federal Antonio Andrade e sua esposa, Virgínia Andrade, participaram da segunda edição da Caminhada pela Conscientização do Autismo 2024, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (5) em Porto Nacional.

O evento, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, instituído pela ONU em 2007, reuniu pais, mães e amigos em um ato de muito amor.

Uma das pautas da ação, foi alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e da inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na sociedade.

Em entrevista, o deputado declarou: “Esse trabalho realizado pela Associação Coração Autista é de suma importância, pois contribui para a redução do preconceito contra os autistas. Mais do que conscientização da sociedade, precisamos agir de forma assertiva para garantir os direitos da comunidade autista e neurodivergente. Com mais informação, respeito e compreensão, conseguiremos oferecer as condições necessárias para a promoção de um ambiente mais inclusivo. Estou muito feliz em abraçar a causa”, pontuou o parlamentar.

Antonio Andrade ainda ressaltou que o poder público e a sociedade civil precisam trabalhar de forma conjunta para garantir que as pessoas com TEA sejam respeitadas em sua condição.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade