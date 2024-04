Com a presença de autoridades, vereador Soares Filho se filia ao PP

Ao lado do presidente do diretório estadual Vicentinho Júnior, do deputado federal Antonio Andrade e de Otoniel Andrade, Soares reforçou seu compromisso com os interesses da população

O vereador Soares Filho, é o mais novo filiado do Progressistas. O anúncio, assim como a filiação foi feito nesta segunda-feira, 1, de abril em Palmas.

Na oportunidade, estiveram presentes o deputado federal Antonio Andrade (Republicanos), o presidente do diretório estadual do PP, deputado Vicentinho Júnior e o ex-prefeito de Porto Nacional, Otoniel Andrade.

Na ocasião, Soares agradeceu ao Solidariedade, destacando estar contente e animado com o início de uma nova jornada em sua trajetória política no PP, mas seguirá trabalhando em conjunto.

“O Progressistas é um partido que admiro, e o Vicentinho Júnior é um grande parceiro que já fez muito por Luzimangues, estando presente e destinando recursos em diversas áreas. Por isso, estou bem tranquilo e convicto das minhas decisões, sou muito grato pela acolhida no partido. O foco agora é seguir trabalhando e defendendo os interesses da população”, frisou o vereador.