Ricardo Coelho se filia ao Podemos e anuncia pré-candidatura a vereador em Porto Nacional

Com forte atuação no distrito de Luzimangues, o advogado disputará o pleito de 2024 ao lado do deputado federal Antonio Andrade, pré-candidato à prefeito no município

O advogado Ricardo Coelho, se filiou neste sábado (6), de abril ao Podemos, partido presidido em Porto Nacional pelo ex-prefeito, Otoniel Andrade, e na oportunidade confirmou pré-candidatura a vereador.

O anúncio foi feito com a presença de autoridades como o deputado federal Antonio Andrade, que é pré-candidato a prefeito no município, o presidente do diretório municipal do Partido, Otoniel Andrade e do vereador Soares Filho, pré-candidato a vice-prefeito de Porto Nacional.

Na ocasião, Ricardo declarou: “Meu intuito ao colocar o nome à disposição nessa eleição é trabalhar para desenvolver ações que possam melhorar a vida da população, de forma efetiva e com comprometimento”, afirmou o advogado.

Otoniel Andrade, parabenizou o pré-candidato ressaltando seu potencial para assumir uma vaga na Câmara de Vereadores de Porto Nacional. “O Ricardo é um homem competente e trabalhador. Tenho plena certeza que fará um bom trabalho se eleito, lutando pela transformação que nossa cidade precisa. Tem tudo para ser um excelente vereador”, pontuou o presidente do diretório municipal do Podemos.

Já Antonio Andrade, agradeceu à confiança do advogado em seu projeto. “É uma satisfação receber o Ricardo no Podemos, partido que está conosco nesse projeto de desenvolvimento e avanços para Porto Nacional, estou contente com a parceria”, destacou.

Sobre Ricardo Coelho

Ricardo Araújo Coelho é advogado e empresário que reside e tem uma forte atuação no distrito de Luzimangues. Aos 33 anos, se apresenta como um potencial destaque para o pleito de 2024. Essa é a segunda vez que ele irá disputar uma vaga na Câmara de Vereadores portuense. Em 2020, se candidatou a vereador pelo partido Solidariedade, na época apoiando o então candidato a prefeito Otoniel Andrade. Conforme Ricardo, uma premissa de campanha será dar voz aos anseios da população.