Antonio Andrade e secretário executivo da Seagro, Soares Filho, discutem com o governador Wanderlei Barbosa sobre melhorias na tarifa do transporte público em Luzimangues

Preocupados com o valor alto dos custos do transporte público no principal distrito de Porto Nacional, Luzimangues, o deputado federal Antonio Andrade na companhia do secretário executivo da Agricultura do Estado, Soares Filho, participaram nesta segunda-feira, 30 de janeiro, de reunião com o governador Wanderlei Barbosa e o presidente da ATR, Israel Guimarães.

A reunião entre os gestores, teve como foco pensar numa forma de implementação de medidas para solucionar o problema vivenciado pela população do distrito de Luzimangues, que diariamente precisa arcar com valor alto para se locomover entre o distrito e a capital utilizando o transporte público.

Durante a reunião, o governador Wanderlei Barbosa afirmou que uma das ideias do governo, caso seja necessário, é subsidiar esse transporte, o que implicará em parceria já assegurada com o deputado federal Antonio Andrade, que garantiu destinar emenda parlamentar em prol da causa.

“Um estudo cuidadoso será realizado para fazermos as devidas modificações, e se tivermos que subsidiar esse transporte coletivo, assim faremos, o Estado em parceria com o deputado Antonio Andrade”, afirmou o governador.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade