Com emenda do deputado federal Antonio Andrade, IFTO Campus Porto Nacional ganhará ônibus novinho

A celebração pelos 14 anos do Instituto Federal do Tocantins Campus Porto Nacional foi marcada por agradecimentos e uma surpresa especial. Na ocasião, o deputado federal Antonio Andrade (Republicanos), reafirmou seu compromisso com a educação pública de qualidade e anunciou a destinação de emenda parlamentar para aquisição de ônibus que atenderá aos demandas da unidade.

O diretor geral do Campus Porto Nacional, Albano Dias, destacou o empenho do deputado Antonio Andrade em sempre apoiar às causas do IFTO. “Temos muito a agradecer ao deputado, pois sempre está disposto a nos atender e solucionar as demandas que levamos até ele. Com muita gratidão comemoramos hoje a notícia da tão sonhada aquisição do ônibus, mais uma importante conquista que iremos concretizar, cientes de que muitas outras virão”, concluiu o gestor.

Sob aplausos, o deputado disse aos presentes: “É motivo de muita alegria estar presente neste momento importante, e de forma especial, quis mais uma vez dar a minha contribuição para esse Instituto que realiza um trabalho exemplar com os estudantes. Educação é uma bandeira que eu defendo com afinco, pois sei que esse é o caminho para transformar a vida dos nossos jovens, contem sempre comigo”, enfatizou.

Assessoria de Comunicação – Antonio Andrade