Antonio Andrade apoia projeto social do professor de capoeira Tundela, iniciativa que promove a inclusão por meio do esporte em Porto Nacional

A inclusão por meio do esporte. É com esse objetivo que o professor Glebson Fontoura Nunes, popularmente conhecido como Tundela, vem desenvolvendo há 16 anos o projeto Capoeira na Comunidade, colaborando com o bem-estar das pessoas. Inicialmente o trabalho era realizado apenas no Centro das Crianças, localizado no setor Parque Eldorado, mas devido a demanda foi expandido.

Locais onde o projeto é realizado:

*Capoeira na Comunidade, acontece no Centro das Crianças todas as quartas feiras.

*Capoeira na Escola, toda segunda-feira na Escola Municipal Profº Deasil Aires.

*Capoeira Adaptada, na APAE de Porto Nacional toda quinta-feira!

*Capoeira no Ponto Cultural, às terças, quintas e sextas.

*Capoeira no Assentamento Dom Celso, todo sábado.

O idealizador do projeto Capoeira na Comunidade, professor Tundela, falou sobre a satisfação em desenvolver um trabalho que auxilia na transformação de vidas. “Esse projeto é muito importante para mim, por meio dele, sigo impactando positivamente na vida de tantas pessoas, além de fortalecer e resgatar a cultura no município. Valores, virtudes, noções de convivência pessoal, dentre outras práticas também fazem parte da rotina dos participantes atendidos na área urbana, na zona rural, e isso é algo realmente muito gratificante”, destaca.

O professor ainda ressaltou em sua fala que, a adaptação do esporte para atender os estudantes da Apae de Porto Nacional foi uma grande realização, pois o objetivo era incentivá-los a praticarem uma atividade física, mostrar que são suficientemente capazes, tudo com muito carinho, cuidado e a devida atenção, obviamente pensando em cada limitação.

Sobre a iniciativa, o deputado federal Antonio Andrade, destacou: “É um projeto transformador, e o professor Tundela merece todo reconhecimento por estar à frente dessa nobre missão. Há muitos anos dedica-se voluntariamente a essa prática, num gesto de amor ao próximo, doando seu tempo a quem mais precisa. Apoiar projetos como este é viabilizar uma alternativa promissora de futuro para os nossos jovens, e isso não tem preço. A capoeira é uma das manifestações populares mais expressivas da cultura brasileira e merece ser respeitada”, concluiu o parlamentar.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade