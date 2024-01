Assistência Social é beneficiada com emenda de R$ 1 milhão de Antonio Andrade

A Assistência Social do estado do Tocantins ganhou um importante reforço financeiro com a destinação de R$ 1 milhão proveniente de uma emenda parlamentar de bancada do Deputado Antonio Andrade. O aporte financeiro visa fortalecer e expandir os programas e serviços sociais que beneficiam diretamente a população em situação de vulnerabilidade.

O parlamentar, conhecido pelo seu comprometimento com causas sociais, destinou a emenda com o intuito de promover melhorias significativas nos serviços prestados pela Assistência Social estadual. A verba será utilizada para aprimorar infraestruturas, ampliar a capacidade de atendimento e incluir novos projetos que visam à inclusão e o apoio às famílias em situação de risco.

Dentre as áreas que serão beneficiadas com o investimento estão os programas de acolhimento a crianças e adolescentes, apoio a idosos em situação de vulnerabilidade, incentivo à inclusão de pessoas com deficiência, e ações voltadas para o enfrentamento da pobreza e da fome.

O Deputado Federal Antonio Andrade enfatizou a importância de promover a igualdade social e o acesso a serviços básicos para todos. “Estou certo de que essa emenda de um milhão será fundamental para fortalecer a Assistência Social do nosso município, garantindo que nenhum cidadão seja deixado para trás. É um compromisso com o bem-estar da nossa comunidade”, afirmou o parlamentar.

Com essa significativa injeção de recursos, a Assistência Social se posiciona como peça-chave na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, reafirmando o compromisso do Deputado Antonio Andrade com o desenvolvimento e o bem-estar da população local.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade