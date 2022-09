Wanderlei Barbosa faz mega carreata e arrasta multidão no último comício em Araguaína

Por Assessoria

As ruas da segunda maior cidade do Tocantins foram tomadas por milhares de veículos durante uma carreata do governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos ), na noite desta quarta-feira, 28. Após o percurso a comitiva seguiu para o último compromisso do Governador em Araguaína, um comício , no centro da cidade.

Na reta final da campanha , Wanderlei Barbosa, chegou acompanhado de seu vice-governador, Laurez Moreira (PDT) e da candidata ao Senado, professora Dorinha (UB) e fez compromisso de dar continuidade às ações que beneficiam diretamente à população.

“Desde que assumi a gestão já realizamos mais de seis mil cirurgias eletivas, colocamos as máquinas nas estradas para recuperação das rodovias do Tocantins. Além disso, iniciamos uma política de valorização dos servidores e de pagar direitos como data base e progressões devidas aos servidores de diferentes áreas; e temos cuidado da segurança de nossa gente com investimentos e uso adequado dos recursos da segurança pública”, destacou.

Araguaína

Wanderlei também destacou o trabalho que seu Governo tem feito por Araguaína. ”Quero dizer a vocês que vamos entregar ainda este ano o ambulatório do Hospital Geral de Araguaína e determinei agilidade na conclusão total das obras. Nos últimos

dias nós também assinamos a ordem de serviço da pavimentação asfáltica, restauração e drenagem de águas pluviais da Rodovia TO – 422, no DAIARA, Araguaína é um lugar onde a nossa Gestão possui grandes obras e que certamente vamos fazer muito mais. Não posso deixar de reforçar que foi no nosso Governo também que fizemos acordo para que o Hospital Dom Orione voltasse a atender os servidores públicos beneficiados pelo Plano de Saúde Servir”, finalizou .

Durante o comício professora Dorinha reforçou a fala do Governador e garantiu que o Tocantins já vive um novo tempo desde que Wanderlei assumiu a gestão . “Precisamos do apoio de cada um de vocês para seguirmos trabalhando juntos pelo nosso Estado”, declarou.

Lideranças

Durante o comício, o Governador Wanderlei esteve acompanhado de vários deputados estaduais, de candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal, além de apoiadores, lideranças municipais e política.