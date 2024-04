Governo do Tocantins divulga atrativos turísticos durante 8ª Agrosudeste

Com a participação de mais de 50 expositores, instituições financeiras e um público estimado de 6 mil pessoas, a Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins (Agrosudeste) chega à oitava edição nesta quarta, 10, no Parque Agrotecnológico Neiçon Gomes, em Almas, com apoio do Governo do Tocantins.

O evento, que segue até este sábado, 13, é considerado uma vitrine para a divulgação de inovações tecnológicas e conhecimentos, além da promoção dos atrativos turísticos do Estado, em especial das Serras Gerais, onde está localizado o município de Almas.

Além da participação na 8ª Agrosudeste, a Secretaria de Estado do Turismo também atua com o projeto Cama e Café, capacitando moradores locais para receberem em suas casas, durante o evento, feirantes e visitantes, ampliando a geração de renda da comunidade local.

“A Agrosudeste já está consolidada como a maior feira agrotecnológica do sudeste do Tocantins e a segunda maior do Estado”, comemora o secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, ao enfatizar a presença do Governo do Tocantins neste evento de grande importância para a região, inclusive no setor do turismo. “O sudeste do Estado reúne riquezas inigualáveis e o governador Wanderlei Barbosa trabalha com afinco pelo seu desenvolvimento”, pontua.

Turismo cultural

Além de sua rica história, ligada diretamente ao povoamento do território tocantinense e das belezas naturais, a região turística das Serras Gerais também se destaca no cenário cultural. Para retratar este potencial, por meio da Setur, o Grupo de Dança Típica Jiquitaia fará uma apresentação de suça – ritmo e dança típica do Sudeste tocantinense – às 10 horas desta quarta, no estande da Setur.

Quem passar pelo estande durante da Agrosudeste, também poderá apreciar uma exposição de artesanato e receber informações sobre o turismo nas Serras Gerais, na Ilha do Bananal, nos Lagos e Praias do Cantão, além do segmento da Pesca Esportiva.