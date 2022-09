Emoção marca encerramento da campanha de Mantoan na região Norte da capital

Por Assessoria

Moradores, comerciantes e lideranças compareceram em peso à última reunião na região Norte da capital do candidato a deputado estadual, Eduardo Mantoan (PSDB), nessa quarta-feira (28). Centenas de pessoas foram a Palmas Brasil Norte para demonstrar apoio e ouvir as propostas que Mantoan têm para contribuir com o desenvolvimento da região Norte.

Ao lado da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, Mantoan agradeceu a população pelo carinho e dedicação à sua primeira candidatura. “Eu cheguei até aqui por causa de cada um de vocês. Recebi tanta energia boa e por vocês percorri de norte a sul do Estado levando as minhas bandeiras. Também quero agradecer a minha mulher, que é guerreira, forte, corajosa e parceira. Foi em um evento como este que eu a vi e me apaixonei. É gratificante olhar a esperança no rosto de vocês e saber que serei um deputado que irá dar a atenção que merecem”, disse Mantoan.

Durante a apresentação de suas propostas, Mantoan reafirmou o compromisso de destinar 50% da verba das emendas para a capital.

Cinthia Ribeiro também fez questão de demonstrar gratidão pelo apoio dos palmenses diante dos ataques que a família tem sofrido. “Nós trabalhamos muito e não temos tempo para ficar ouvindo mentiras. É esta política de gente pequena, que o povo da capital deixou no passado e não vai aceitar que volte a ser praticada. Seguimos olhando para frente, para o futuro da nossa cidade. A Palmas Brasil Norte nasceu de um sonho de muita gente. E se estamos aqui hoje vivendo tantas alegrias é porque acreditamos que era possível vencer todos os desafios”, afirmou a prefeita.

Ao final, um vídeo surpresa surgiu no telão com vários momentos marcantes da campanha de Mantoan, que não conteve a emoção. A festa foi encerrada com chuva de papel picado, fogos de artifício e cantos de louvor.