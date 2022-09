Em Paraíso, Ataídes Oliveira leva multidão a reunião política e mostra campanha forte na reta final

Por Assessoria

Durante seu discurso, Ataídes destacou que sua campanha chega na reta final com chances reais de vitória e pediu o apoio dos presentes. “Sabemos que as eleições para o Senador são decididas nos últimos dias, por isso venho aqui apresentar minhas propostas e pedir o voto e o apoio de vocês. Aqui em Paraíso, temos importantes líderes e vereadores que estão com a gente, e a grandeza dessa reunião é uma prova do quanto nossa campanha está forte e consolidada não só aqui na região do Vale do Araguaia, como também em todo o estado”, afirmou.

Ataídes é o melhor nome para o Senado do Tocantins porque quando esteve no Congresso Nacional não envergonhou os tocantinenses e teve uma atuação elogiada e que defendeu bandeiras importantes como o fim da corrupção, moradia popular, regularização fundiária, direito das mulheres, entre muitas outras pautas. O candidato também mostrou coerência neste pleito, ao abrir mão dos recursos públicos do Fundão Partidário para financiar sua campanha com recursos do próprio bolso, colocando assim em prática o que prega em seu discurso.

Apoio a Ataídes

Estiveram juntos com Ataídes os vereadores de Paraíso, Walter Gontijo (presidente da Câmara de Municipal de Paraíso), além dos vereadores João Camargo, Josefa Araújo, Gleidson Dedinho, Jozival Rodrigues, Silvana Luz, Ricardo Diniz, Marcílio Pedreiro.

Também estiveram presentes os parlamentares de Nova Rosalândia, Adalberto Araújo e Professor Marcos; de Pugmil, Dayane do Vale (presidente da Câmara), Sandra Coelho e a suplente professora Elizete; e de Chapada de Areia Danillo Lima Carreiro e Capitão Gervásio Oliveira, além do coordenador da campanha Ataídes no Vale do Araguaia, Whisllan Maciel.

Agenda 900 desta quinta (29)

Nesta quinta-feira, 29, Ataídes fará duas caminhadas na Avenida JK, em Palmas, uma às 8 horas e outra às 15 horas.