Concurso da Aleto: últimos dias para inscrição; O prazo termina dia 18

O período de inscrição para o concurso público da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) entrou na reta final. O prazo termina às 16 horas do dia 18 de janeiro e, de acordo com a Comissão Organizadora do certame, não será prorrogado.

“Vamos manter o cronograma publicado inicialmente para não prejudicar as próximas etapas do concurso”, explicou o diretor administrativo da Aleto e membro da Comissão de Concurso, Júnior Braga.

A inscrição deve ser feita diretamente neste site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição responsável pela operacionalização do certame: https://conhecimento.fgv.br/concursos/aleto. Neste mesmo link estão disponíveis os dois editais e todas as demais informações referentes ao concurso.

Taxa

A taxa de inscrição é de R$ 80 para cargos de Policial Legislativo II e Técnico Legislativo (nível médio); R$ 125 para cargos de Analista Legislativo (nível superior); e R$ 215 para o cargo de Procurador Jurídico.

O período de pedido de isenção já foi encerrado com o deferimento de mais de 2,9 mil pedidos enquadrados como candidatos com baixa renda, doadoras de leite materno e candidatos que comprovaram a prestação de serviço eleitoral nos últimos dois anos.

Vagas

Edital nº 01/2023

Nível Médio (especialidades)

– Policial Legislativo II: 10 vagas

– Assistência Administrativa: 18 vagas

– Áudio-editoração: 8 vagas

– Cinegrafia: 1 vaga

– Fotografia: 1 vaga

– Técnico em Áudio: 1 vaga

– Técnico em Enfermagem: 2 vagas

– Técnico em Segurança no Trabalho: 2 vagas

– Técnico em Design Gráfico: 2 vagas

– Tradutor e Intérprete de LIBRAS: 2 vagas

Nível Superior (especialidades)

– Administração: 2 vagas

– Análise de Sistema: 2 vagas

– Análise de Suporte em Informática: 2 vagas

– Arquitetura: 1 vaga

– Auditoria e Controle Interno: 2 vagas

– Ciências Contábeis: 2 vagas

– Ciências Econômicas: 2 vagas

– Cerimonial: 2 vagas

– Desenvolvimento de Sistema: 2 vagas

– Direito: 6 vagas

– Enfermagem: 1 vaga

– Engenharia: 1 vaga

– Jornalismo: 5 vagas

– Medicina: 2 vagas

– Pedagogia: 1 vaga

– Psicologia: 1 vaga

– Publicidade: 2 vagas

– Relações Públicas: 2 vagas

– Revisão: 10 vagas

– Suporte Técnico em Informática: 3 vagas

– Técnico Jurídico: 2 vagas

– Web Designer: 2 vagas

Edital nº 02/2023

Nível Superior (Especialidade)

– Procurador Jurídico: 5 vagas