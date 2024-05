Sedem abre inscrições para ambulantes trabalharem durante o aniversário da Capital

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedem) publicou edital de inscrição aos vendedores ambulantes que tenham interesse em comercializar seus produtos na Vila Gastronômica durante as celebrações do aniversário da Capital. As inscrições, abertas a partir desta terça-feira, 7, devem ser realizadas até o dia 10 de maio, das 13 às 19 horas, na Casa do Empreendedor, situada no endereço 104 Norte Rua NE 01. O Edital de Chamamento Público nº 003/2024 pode ser conferido na edição de segunda-feira, 6, do Diário Oficial do Município, ou clicando aqui.

De acordo com o cronograma do edital, ao todo são 20 vagas para vendas de produtos alimentícios. O sorteio dos vendedores credenciados para atuar no 35º Aniversário de Palmas será realizado no dia 14 de maio, às 15 horas, no Centro de Convenções Arnoud Rodrigues, situada no endereço ARSE 33, Avenida NS-10, e incluirá os interessados que tenham atendido às condições de habilitação informadas em edital.

Atração Principal

A organização do evento já anunciou a principal atração das celebrações de 35 anos de Palmas. Na virada do dia 19 para o dia 20 – dia do aniversário da cidade, quem agitará o público será o Dj Alok, artista reconhecido internacionalmente e autor de grandes sucessos da música eletrônica.

Confira abaixo a distribuição das vagas disponíveis para o aniversário de Palmas:

2 vagas: Caldo

2 vagas: Hambúrguer

2 vagas: Cachorro-quente

1 vaga: Bolos, doces e tortas

3 vagas: Pastel

2 vagas: Tapioca e Crepe

2 vagas: Açaí, sorvete e gelados

2 vagas: Carne na chapa

1 vaga: Derivados de milho

1 vaga: Massas e pizza

2 vagas: Espetinho