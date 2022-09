Wanderlei Barbosa consolida liderança isolada na região sudeste do Tocantins, com grande comício em Dianópolis

Por Assessoria

Um mar de gente tomou conta da Praça Liberato Póvoa, em Dianópolis, onde o Governador e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), realizou grande comício nesta terça-feira, 27, consolidando assim a sua liderança isolada na região sudeste do Tocantins.

Em seu discurso, Wanderlei lembrou que foi homenageado pela Câmara Municipal com o título de cidadão dianopolino e destacou como uma das prioridades da sua Gestão a construção do novo campus da Unitins em Dianópolis, que já foi autorizada pelo Governo do Tocantins. “O novo prédio vai ampliar o atendimento da universidade e ampliar o número de vagas, trazendo mais oportunidade às pessoas que querem fazer uma graduação. Queremos com o novo complexo educacional unificar tanto a parte acadêmica quanto a administrativa”, afirmou, que garantiu ainda que vai descentralizar o ensino superior, levando a Unitins para todos municípios do Estado.

O Governador ainda assegurou que no ano que vem, o Governo do Tocantins vai realizar os concursos da Educação, Saúde, Segurança Pública, além de chamar mais aprovados do certame da Polícia Militar.

Falta pouco para a reeleição de Wanderlei

Wanderlei também fez um discurso de esperança e afirmou estar confiante na vitória no próximo dia 2 de outubro. “Está chegando a hora da gente escolher que Tocantins queremos para os próximos 4 anos. O nosso Estado está no rumo certo, crescendo, prosperando, seguindo em frente. Vamos continuar e aperfeiçoar ainda mais esse trabalho a cada dia. Conto com o voto e apoio de todos para vencermos essa eleição ainda no primeiro turno”, destacou.

Dianópolis com Wanderlei

Maria Elizabeth Soares, que mora há 10 anos em Dianópolis, disse que vota em Wanderlei porque vê que ele não é um candidato de prometer, mas sim de fazer. “Desde que ele assumiu o Governo, a gente sente que as coisas estão acontecendo, tem obras nas estradas, entrega de escolas, valorização dos servidores públicos e a nossa Unitins aqui. Por isso, tem meu voto”, assegurou.

Vando da Silva, também morador de Dianópolis, destacou que a região sudeste está com Wanderlei e ele também terá o seu voto. “É curraleiro, homem que tem o jeito da gente, cumprimenta todo mundo, respeita. Faz um novo tipo de política, tem uma forma humana de Governar”, finalizou.