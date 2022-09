Em Almas, Governador Wanderlei é homenageado por liberar empresa que gera mais de mil empregos

Por Assessoria

Com um longo show de fogos de artifício, os moradores de Almas receberam, nesta terça-feira, 27, o Governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). Na ocasião, tanto o prefeito do município, Vaguinho Nepomuceno (MDB), quanto a população, agradeceram ao Governador pela liberação da empresa Aura Mirerals, que gera mais de mil empregos diretos e três mil indiretos.

Em Almas, a campanha do Governador realizou uma grande carreata, que levou milhares de carros às ruas. “Estamos na reta final e esse evento de hoje confirma a preferência do eleitor pela nossa chapa majoritária. Tenho certeza que sairemos daqui vitoriosos, podem contar com a nossa Gestão para fomentar o turismo, a economia, a saúde, a educação, a infraestutura, a assistência social entre várias outras áreas”, afirmou.

Wanderlei também destacou que, desde que assumiu a Gestão do Estado, fez a liberação da licença ambiental da empresa Aura Mirerals, e já entregou para a população de Almas, em dezembro do ano passado, o 80º Núcleo de Identificação Civil; além de ter destinado R$ 2 milhões do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, para obras de pavimentação de vias públicas, e participou de eventos como a 23ª cavalgada do município e da maior Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins, a Agrosudeste.

A candidata ao Senado Professora Dorinha (UB), acompanhou o Governador durante agenda em Almas.

Apoio em Almas

O prefeito de Almas, Vaguinho Nepomuceno (MDB) está apoiando o Governador Wanderlei e o acompanhou durante toda a caminhada. “Eu apoio Wanderlei porque ele libertou o nosso povo, retornou a alegria do tocantinense e em especial, ele liberou o funcionamento de uma mineradora aqui que tá gerando mais de mil empregos, são mil famílias empregadas. Há muito tempo, tentávamos e não conseguíamos essa liberação. O Governador Wanderlei conseguiu resolver isso em 23 dias e essa é a alegria do nosso povo”, afirmou.

Morador de Almas, Gleison Pereira de Oliveira, também vai votar em Wanderlei pelo que ele fez pelo seu município “Voto, porque em pouco tempo, fez a diferença governando o nosso Estado, e principalmente trazendo coisas aqui para Almas. Ele colocou mais de mil empregos na nossa cidade e na região sudeste. Hoje, quem não votar em Wanderlei aqui é ingrato, porque o que ele fez pelo município, nenhum outro Governador fez”, concluiu.